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3 октября 2019, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

кадр youtube

Бездомная эмигрантка из России покорила пассажиров метро в Лос-Анджелесе исполнением арии из оперы "Джанни Скикки" композитора Джакомо Пуччини. В возрасте 24 лет в 1991 году скрипачка и пианистка Эмили Замурка перебралась из России в США.

Она даже не могла представить, что когда-то окажется на улице и будет ночевать в картонной коробке.

Из-за сложной жизненной ситуации женщина оказалась на улице и без денег. В свое время она выучила арии из опер, слушая знаменитых артистов.

Видеозапись пения Эмили Замурка в переходе метро в Лос-Анджелесе стала хитом в Сети. О бездомной "артистке" узнал продюсер Джоэль Даймонд, - пишут американские СМИ.

Сейчас продюсер собирается записать с Эмили Замурка ее первый диск под названием "Рай".