Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Бездомная эмигрантка из России покорила пассажиров метро в Лос-Анджелесе исполнением арии из оперы "Джанни Скикки"

, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Бездомная эмигрантка из России покорила пассажиров метро в Лос-Анджелесе исполнением арии из оперы "Джанни Скикки"
кадр youtube

Бездомная эмигрантка из России покорила пассажиров метро в Лос-Анджелесе исполнением арии из оперы "Джанни Скикки" композитора Джакомо Пуччини. В возрасте 24 лет в 1991 году скрипачка и пианистка Эмили Замурка перебралась из России в США.

Она даже не могла представить, что когда-то окажется на улице и будет ночевать в картонной коробке.

Из-за сложной жизненной ситуации женщина оказалась на улице и без денег. В свое время она выучила арии из опер, слушая знаменитых артистов.

Видеозапись пения Эмили Замурка в переходе метро в Лос-Анджелесе стала хитом в Сети. О бездомной "артистке" узнал продюсер Джоэль Даймонд, - пишут американские СМИ.
Сейчас продюсер собирается записать с Эмили Замурка ее первый диск под названием "Рай".

ИЧ

//картина дня

Президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление по поводу договоров по прокачке газа через Украину. "Россия подпишет договор о транзите с Украиной в соответствии…

Общество

Диабет лекарственного обеспечения

Диабет лекарственного обеспечения

Сегодня только 6-7 процентов лекарств, которые продаются в России, изготовлены из наших фармацевтических субстанций. Их основными импортерами – до 70 процентов являются Китай и Индия. Европейские субстанции более качественные, но и более дорогие.

В Народной милиции ДНР узнали о тайных потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил для журналистов Ринат Айгистов, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

В Народной милиции ДНР узнали о тайных потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Британские таблоиды назвали суммы, которые россиянка, «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина потребовала от бывшего мужа - султана и экс-короля Малайзии Мухаммада…

Мама мальчика, которого старшеклассники окунули головой в унитаз в школе, "чуть не умерла от разрыва сердца" после того, как увидела видеозапись происшествия. .

//новости ан

Бездомная эмигрантка из России покорила пассажиров метро в Лос-Анджелесе исполнением арии из оперы "Джанни Скикки" композитора Джакомо Пуччини. В возрасте 24 лет в 1991…

//новости ан

//новости ан

В Москве ожидается похолодание и первый снег. Столичная ГАИ рекомендует водителям начать менять резину на автомобилях. По прогнозу синоптиков, первый снегопад ожидается…

//новости ан

//новости ан

Врачи рассказали, что введение четырёхдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов может привести к сокращению продолжительности жизни россиян…

//новости ан

//новости ан

Актеры театра "Современник" называют худрука театра "Современник" Галину Волчек мамой. 1 октября состоялся сбор труппы. Актриса Ольга Дроздова так сказала: "Все актеры…