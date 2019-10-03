Бездомная эмигрантка из России покорила пассажиров метро в Лос-Анджелесе исполнением арии из оперы "Джанни Скикки" композитора Джакомо Пуччини. В возрасте 24 лет в 1991 году скрипачка и пианистка Эмили Замурка перебралась из России в США.
Она даже не могла представить, что когда-то окажется на улице и будет ночевать в картонной коробке.
Из-за сложной жизненной ситуации женщина оказалась на улице и без денег. В свое время она выучила арии из опер, слушая знаменитых артистов.
Видеозапись пения Эмили Замурка в переходе метро в Лос-Анджелесе стала хитом в Сети. О бездомной "артистке" узнал продюсер Джоэль Даймонд, - пишут американские СМИ.
Сейчас продюсер собирается записать с Эмили Замурка ее первый диск под названием "Рай".