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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Муж кассирши Луизы Хайруллиной рассказал, на что потратил похищенные женой в банке деньги

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

Муж кассирши Луизы Хайруллиной рассказал, на что потратил похищенные женой в банке деньги
фото: pixabay.com

Супруг Луизы Хайруллиной, укравшей из кассы отделения одного из банков в Стерлитамаке проиграл почти все деньги в букмекерских конторах. Луиза Хайруллина с мужем Маратом и детьми сбежала из дома и пряталась, похитив в «Россельхозбанке» более 20 миллионов рублей.

Семейство искали месяц и нашли в Татарстане. Марату Хайруллину предъявили обвинение в соучастии в краже в особо крупном размере.

В ходе расследования дела следователи сделали запросы в несколько букмекерских контор и выяснили, что муж кассирши действительно перечислял туда деньги. Начальник управления уголовного розыска МВД Башкирии Рамиль Ермеев подтвердил информацию, что Хайруллин был игроманом и большую часть похищенных средств проиграл.
После задержания жены мужчина приехал в Москву для участия в шоу на телевидении. Он попытался разжалобить россиян, надеясь, что добрые люди соберут деньги для возврата в банк.
Этого не произошло. Его задержали в аэропорту Уфы и поместили под домашний арест.

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