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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Москве ГАИ призвала водителей менять резину из-за надвигающегося похолодания и снегопада

, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве ГАИ призвала водителей менять резину из-за надвигающегося похолодания и снегопада
фото: pixabay.com

В Москве ожидается похолодание и первый снег. Столичная ГАИ рекомендует водителям начать менять резину на автомобилях.
По прогнозу синоптиков, первый снегопад ожидается в воскресенье, 6 октября.

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