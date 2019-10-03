В Москве ГАИ призвала водителей менять резину из-за надвигающегося похолодания и снегопада

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3 октября 2019, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве ожидается похолодание и первый снег. Столичная ГАИ рекомендует водителям начать менять резину на автомобилях.

По прогнозу синоптиков, первый снегопад ожидается в воскресенье, 6 октября.

Синоптики назвали дату первого снегопада в Москве

Мокрый снег прогнозируется и в начале будущей недели. В связи с этим дорожная полиция просит автолюбителей проверить свой транспорт на предмет технической исправности, а зимние покрышки - к их пригодности в использовании.

Госавтоинспекция напомнила водителям о необходимости установить на лобовое стекло зимний стеклоочиститель. Для качественной работы его необходимо покупать только в сертифицированных магазинах.