Синоптики назвали дату первого снегопада в Москве

Синоптики Гидрометцентра сообщили, что в воскресенье, 6 октября, в Москве выпадет первый снег. Замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал об изменении погоды в столичном регионе.
В Москве сегодня температура воздуха поднималась до +20 градусов. Завтра, 4 октября, начнется снижение температуры, солнце закроют тучи, пойдут дожди.
По прогнозу синоптика, город окажется под влиянием "барической ложбины" или области пониженного давления. Первые снежинки в Москве выпадут в воскресенье. К концу недели температура воздуха в столице опустится до плюс 3-5 градусов.
Но снег быстро растает. В начале следующей недели также пройдет мокрый снег.