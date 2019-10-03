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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Синоптики назвали дату первого снегопада в Москве

, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики назвали дату первого снегопада в Москве

Синоптики Гидрометцентра сообщили, что в воскресенье, 6 октября, в Москве выпадет первый снег.  Замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал об изменении погоды в столичном регионе.

В Москве сегодня температура воздуха поднималась до +20 градусов. Завтра, 4 октября, начнется снижение температуры, солнце закроют тучи, пойдут дожди.

По прогнозу синоптика, город окажется под влиянием "барической ложбины" или области пониженного давления. Первые снежинки в Москве выпадут в воскресенье. К концу недели температура воздуха в столице опустится до плюс 3-5 градусов.
Но снег быстро растает. В начале следующей недели также пройдет мокрый снег.

ИЧ

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