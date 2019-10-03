Кота с пулевым ранением спасли в Подмосковье

Школьники нашли в Сергиевом Посаде окровавленного кота. Ветеринары сделали ему рентген и обнаружили пулю в шейном отделе позвоночника.
"Утром ученики принесли в мой кабинет одноухого рыжего кота с мордой, залитой кровью. Кровь у него шла даже из глаз. Сначала мы подумали, что животное сбила машина", - рассказал учитель ребят.
Ученики и их преподаватель отправились в клинику, где ветеринары нашли у кота пулю в шейном отделе позвоночника, а также оказали всю необходимую помощь, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".