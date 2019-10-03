Вице-губернатор Анатолий Векшин подарил главе облизбиркома боксерские перчатки

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3 октября 2019, 17:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин подарил главе облизбиркома Сергею Обертасу бокссерский шлем и перчатки.

Сегодня, 3 октября, на заседании правительства Челябинской области Алексей Текслер представил нового вице-губернатора по внутренней политике Анатолия Векшина. Отметим, что ранее в структуре правительства области такой должности не было.

После заседания Анатолий Векшин посетил Избирательную комиссию Челябинской области. Он познакомился с сотрудниками избиркома и преподнес председателю Сергею Обертасу символический подарок — боксерский шлем и перчатки. Он намекнул, что шлем и печартки помогут подготовиться к новому политическому сезону. Напомним, в 2020 году на Южном Урале будут выбирать депутатов Законодательного Собрания.