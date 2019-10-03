Медведев распорядился уволить главу Росгидромета

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3 октября 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

кадр youtube

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобожении от должности главы Росгидромета - Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Максима Яковенко.

Документ опубликован на сайте правительства.

"Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности

руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды", - говорится в документе.

Максим Яковенко руководил Росгидрометом два года - с сентября 2017 года. Да назначения он занимал должность заместителя руководителя ведомства.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды находится в ведении Министерства природы РФ.