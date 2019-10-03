Медведев распорядился уволить главу Росгидромета

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобожении от должности главы Росгидромета - Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Максима Яковенко.
Документ опубликован на сайте правительства.
"Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности
руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды", - говорится в документе.
Максим Яковенко руководил Росгидрометом два года - с сентября 2017 года. Да назначения он занимал должность заместителя руководителя ведомства.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды находится в ведении Министерства природы РФ.