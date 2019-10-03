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3 октября 2019, 17:18 [ «Аргументы Недели», Мария КАПУСТИНА ]

День учителя; greednews.su

В России международный День учителя отмечается 5 октября. Этому сугубо профессиональному празднику придается особый статус не только в нашей стране. World Teachers' Day празднуют по всему миру.





На вопрос, какого числа отмечается День учителя, российский школьник ответит слёту. 5 октября дети и взрослые так старательно чествуют учителей, что представители других профессий иногда возмущаются. Действительно, почему День программиста или, например, журналиста не принято отмечать с таким размахом? Почему им регулярно не дарят цветы и конфеты, не посвящают стихов? Не устраивают дня самоуправления, как принято во многих школах в День учителя?



Эти вопросы вряд ли возникнут у человека, окончившего советскую школу: на подсознательном уровне у него сложился благородный образ учителя – того, кто не только учит, но и воспитывает. Великими советскими педагогами профессия осознавалась как самая ответственная и сложная, интересная и радостная; как самая творческая и гуманная. Поэтому День учителя считался чуть ли не святым.

В Советское время учитель должен быть для подростков примером во всём

Василий Александрович Сухомлинский считал, что лишь при этом условии он имеет моральное право воспитывать.

«Высокие личностные качества воспитателя, его знания и жизненный опыт должны стать для детей непререкаемым авторитетом».

Не случайно старшее поколение считает День учителя исконно советским праздником. Это связано с тем, что советский учитель пользовался большим уважением – это был не только преподаватель отдельной дисциплины, но еще и активный общественник, энтузиаст и трудовик.

Рабочий день педагога считался настоящим подвигом. Маяковский так написал:



«На третьем фронте вставая горою, на фронте учебы, на фронте книг, - учитель равен солдату-герою – тот же буденовец и фронтовик».



В 20-40 е гг. на плечи педагогов легли сразу несколько проблем: ликвидация безграмотности, прививание молодежи необходимых трудовых навыков, взращивание квалифицированных специалистов для проходившей в стране коллективизации и индустриализации. Надо отметить, что порой и сам воспитатель «нового человека» едва справлялся с предметом – сказывались максимально быстрые темпы подготовки педагогических кадров, которые зачастую были выходцами из крестьянской среды.













А. М. Харьковский, "Награда учителю", 1951 г.; salvabrani.com

Славиться своим качеством образования «легендарная советская школа» начала лишь в послевоенное время – в 50-60-е гг. В это же время престиж профессии в Советском Союзе был закреплен на государственном уровне установлением празднования Дня учителя в 1965 г. С этих пор День учителя для россиян стал хорошей традицией.

Важным шагом к получению международного признания труда учителя стало подписание 5 октября 1966 г. на конференции ЮНЕСКО в Париже документа «О положении учителей». Хотя о праздничном Дне там речи не шло, впервые на весь мир было сказано, что учителя играют решающую роль не только в распространении образования, но и вносят огромный вклад в развитие человеческой личности и современного общества.

Тем не менее, международный День учителя был установлен только в 1994г., так что СССР в этом деле по праву принадлежит пальма первенства.

Вслед за развалом советской системы последовало стремительное падение авторитета педагога. В «лихие 90-е» престиж профессии учителя не просто упал, он закончился вместе с прекращением денежной оплаты труда. В расчетный день вместо зарплаты выдавали конфеты, пачки китайской лапши, даже линолеум. В этом смысле показательным будет типаж учителя – неудачника из романа Алексея Иванова «Географ глобус пропил», который, не стесняясь, играет в карты с учениками и глушит водку.



Сегодня, благодаря зарплатам московских учителей есть ощущение, что социальный статус педагога повысился. Однако Москва – далеко не вся Россия, да и труд учителя стал более напряженным и публичным. Работа педагогов усложняется не только аншлагами в начальных классах, но и необходимостью вести электронные журналы, отвечать на вопросы в ватсапе, осваивать технологии электронной школы. Поэтому, День учителя – это еще один повод поддержать наших учителей, оценить их вклад в детские судьбы, помочь им совершенствоваться.



Ведь, несмотря на маленькую зарплату, огромное количество административной работы, наши педагоги продолжают воспитывать призеров международных олимпиад по физике, программированию, лингвистике. В День Учителя педагогам не выплачивают премии по случаю профессионального праздника, им лишь стараются отплатить добром за то, что многие из них, вопреки давлению общества, взращивают свободолюбивое, успешное, креативное новое поколение.



Совсем скоро - День учителя, и в связи с этим «Аргументы недели» продолжают народную акцию «Скажи спасибо учителю».



Принять участие просто:





Выложите пост благодарности своему учителю в любой соцсети.

Это может быть видео-поздравление, фотография, картинка или коллаж

Отметьте ваш пост хэштегом #АНспасибоучителю

Мы обязательно найдем Ваши публикации по хэштегу и в День учителя разместим благодарности на федеральном сайте газеты argumenti.ru

Особенно трогательные, искренние и оригинальные поздравления попадут в печатный номер «Аргументов недели»!

Давайте все вместе скажем СПАСИБО любимому педагогу, наставнику, тренеру. Пусть в День учителя благодарности зазвучат всенародным ГИМНОМ!

Мария Капустина