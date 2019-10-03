В Краснодаре открылась выставка «Кубанская ярмарка»

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3 октября 2019, 16:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Глава края Вениамин Кондратьев и спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко открыли в Краснодаре ежегодную агропромышленную выставку «Кубанская ярмарка». Она была организована по инициативе ЗСК и проходит в нашем регионе уже девятый раз. Ее работа продлится до 6 октября включительно.

Гостями торжественной церемонии, состоявшейся на открытой площадке ВКК «Экспоград ЮГ», стали замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, депутаты Госдумы и ЗСК, делегации муниципалитетов, представители бизнес-сообщества, местные сельхозтоваропроизводители.

Приветствуя собравшихся, руководитель региона отметил, что сегодня кубанские предприятия показывают рекордные урожаи и что треть продукции – молока, мяса и половина всех овощей в общей продовольственной корзине Краснодарского края – продукция малых и средних форм хозяйствования.

- Принципиально, чтобы они чувствовали себя на рынке устойчиво, сильными и конкурентоспособными. Ярмарка - это не только площадка для достижений кубанского АПК. Это возможность для селян устанавливать новые контакты, обмениваться опытом, находить новых партнеров. И, конечно, новых потребителей. За четыре года ярмарка превратилась в своеобразную школу бизнеса. И для нас это тоже очень важно, - сказал Вениамин Кондратьев.

Председатель регионального парламента, в свою очередь, обратил внимание присутствующих на то, что царящая на ярмарке праздничная атмосфера свойственна всей Кубани.

- У каждого есть возможность попробовать и приобрести здесь качественную продукцию, которую сделали у нас в крае. Мы гордимся нашими малыми хозяйствами. Вениамин Иванович в своем выступлении отметил, какова их доля в общем сельскохозяйственном производстве. Поэтому можно с уверенностью сказать - хозяйства малые, а доля достаточно большая. Региональный парламент постоянно совершенствует краевое законодательство, которое способствует дальнейшему развитию малых форм хозяйствования. Мы уверены - внесенные Госдумой изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы позволят и нашим малым винодельческим хозяйствам достойно представлять свои предприятия на рынке, - обозначил свою позицию Юрий Бурлачко.

После официальной части губернатор и спикер ЗСК осмотрели павильоны с экспозициями, пообщались с товаропроизводителями.

География «Кубанской ярмарки» постоянно расширяется, она стала одним из главных событий не только юга России, но и всей страны. Об этом свидетельствует тот факт, что в этом году в рамках мероприятия свое выездное совещание в Краснодаре провел комитет Государственной Думы по аграрным вопросам во главе с его председателем Владимиром Кашиным. Федеральные парламентарии совместно со своими коллегами из региона, учеными, руководителями крупных предприятий и КФХ обсудили законодательные аспекты рационального использования и охраны земель сельхозназначения. Участие во встрече по поручению Юрия Бурлачко приняли вице-спикер, председатель комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Александр Трубилин и его первый заместитель Сергей Орленко.