Началась подготовка к проведению Дня Лабинского района в ЗСК

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3 октября 2019, 16:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Лабинском районе депутаты комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи под руководством Виктора Чернявского изучили состояние дел по своим профильным направлениям. Они дали старт подготовке к проведению Дня Лабинского района в ЗСК.

В её рамках комитеты кубанского парламента в конкретном муниципалитете знакомятся с работой государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций.

В выездном мероприятии комитета ЗСК в Лабинском районе приняли участие руководители района – глава Игорь Чагаев и председатель Совета Ринат Жарков.

Председатель комитета ЗСК Виктор Чернявский, секретарь комитета Юлия Алешкевич вместе с представителями министерств образования и культуры, краевого Управления ЗАГС, специалистами района побывали в нескольких культурно-досуговых и учебных учреждениях разных населенных пунктов муниципалитета.

Депутаты ознакомились с деятельностью районного отдела ЗАГС, школ, детских садов, центров культуры и досуга, музея истории и краеведения, выставочного зала Лабинского поселения, пообщались с их сотрудниками и посетителями. Побывав в эколого-биологическом центре, гости отметили, насколько хорошо здесь поставлена работа Малой сельхозакадемии.

Также законодатели в станице Владимирской осмотрели район новостроек, где возводятся дома для детей-сирот. Виктор Чернявский при общении с застройщиком напомнил, что главным в будущем жилье должно быть качество.

По словам председателя комитета ЗСК, в районе видна большая работа по развитию образовательной и досуговой деятельности, но в то же время есть ряд направлений, которые требуют более пристального внимания. Депутат заверил, что после анализа всего увиденного и услышанного комитет представит свои рекомендации по дальнейшему совершенствованию проводимой работы и решению имеющихся проблем. Эта информация станет частью резолюции круглого стола в рамках презентации Лабинского района в кубанском парламенте в конце текущего месяца.

В ближайшие дни Лабинский район посетят и другие комитеты ЗСК для изучения ситуации по профильным направлениям.