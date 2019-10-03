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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Центр Блохина опроверг запрет родителям больных детей общаться со СМИ

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Центр Блохина опроверг запрет родителям больных детей общаться со СМИ
фото: pixabay.com

В онкоцентре имени Блохина опровергли запрет родителям больных детей общаться со СМИ. В пресс-службе Научно-исследовательского института онкологии назвали  информацию о запрете ложью и призвали журналистов ответственно относиться к публикациям, которые затрагивают интересы пациентов.

В сообщении, опубликованном на сайте центра говорится: "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина не является тюрьмой, и родители могут беспрепятственно покидать территорию клиники. Родители пациентов НИИ ДОиГ могут давать и дают интервью, когда считают это возможным и целесообразным. Мы не запираем пациентов в палатах, не препятствуем их перемещению ни по клинике (за исключением специальных зон с ограниченным доступом), ни по территории, ни по Москве в целом".

В СМИ накануне писали, что родителям, дети которых проходят лечение в центре, за комментарии в СМИ угрожают выпиской.
Детские врачи центра увольняются из клиники. Медики опубликовали в YouTube видеообращение, в котором заявили, что уволятся в полном составе, если их не перестанет "травить" новое начальство и не начнут начислять зарплату прозрачно.

По заявлению медиков, напряжённую обстановку в коллективе создала назначенная прошлым летом Светлана Варфоломеева.

ИЧ

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