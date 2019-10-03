В чем причина таяния многолетней мерзлоты в России

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3 октября 2019, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Многолетняя мерзлота является частью криолитозоны и характеризуется отсутствием периодического протаивания. Эксперты сообщили, что процесс таяния вечной мерзлоты набирает темпы.

Так, по мнению специалистов, это может вызвать очень сильные изменения в целом ряде сфер жизни регионов: "На многолетней мерзлоте стоят дома, железные дороги, проложены газопроводы. Если она начнет таять, все будет плохо. На многолетней мерзлоте существуют запасы полезных ископаемых, которые надо добывать". Об этом пишет портал "ПолитЭксперт".

Также как передает ОТР, во всех населенных пунктах Камчатки начался отопительный сезон.