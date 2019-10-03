Хабаровские роботы-гуманоиды сильнее корейских

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3 октября 2019, 14:43 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Школьники Хабаровского края завоевали награды на международном фестивале роботов в городе Пучон, в Южной Корее. Хабаровская команда участвовала в мероприятии по приглашению мэра города-побратима краевой столицы.

Соревнования проходили в нескольких дисциплинах. Хабаровской команде удалось показать себя в боях роботов-гуманоидов на мечах, а также пилотировании дрона на сложной трассе. На подготовку к соревнованию и знакомству с новой техникой у ребят был всего день.

Несмотря на то, что организаторы соревнования отнеслись к команде дальневосточников достаточно скептически, хабаровчане смогли удивить и зрителей, и жюри. Соперниками юных российских роботостроителей стали молодые мастера из Пучона, обладатели множества наград. Но по итогам двух дней фестиваля хабаровчане завоевали три золотые медали, а в дисциплине пилотирования показали лучшее время.