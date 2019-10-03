Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Специалисты разошлись во мнениях о том, сколько пьют россияне

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты разошлись во мнениях о том, сколько пьют россияне
Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что согласно статистическим данным с 2003 по 2016 год в России снизилось потребление алкоголя на 43%. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

Эксперты в эфире НСН сказали, что верят только в пятипроцентное снижение потребления алкоголя в России: "Только в России и Белоруссии сейчас можно точно посчитать потребление вплоть до одной бутылки легального рынка. Но нет возможности сравнить, что было 10 лет назад и сегодня, по одной простой причине – до 2016 года весь учет производства и продажи алкоголя велся Росстатом".

Специалист Владимир Жданов в интервью "Nation News", напротив, заявил, что данные, которые предоставила ВОЗ, являются реальными: "Тенденция к понижению уровня потребления алкоголя в России продолжается. И это происходит в первую очередь из-за молодежи, поскольку она массово переходят на трезвый образ жизни".

АГ

//картина дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия "обязательно" вмешается в выборы президента Соединённых Штатов в 2020 году. Однако глава государства уточнил, что…

Общество

Диабет лекарственного обеспечения

Диабет лекарственного обеспечения

Сегодня только 6-7 процентов лекарств, которые продаются в России, изготовлены из наших фармацевтических субстанций. Их основными импортерами – до 70 процентов являются Китай и Индия. Европейские субстанции более качественные, но и более дорогие.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем у Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан