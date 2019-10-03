Специалисты разошлись во мнениях о том, сколько пьют россияне

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3 октября 2019, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что согласно статистическим данным с 2003 по 2016 год в России снизилось потребление алкоголя на 43%. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

Эксперты в эфире НСН сказали, что верят только в пятипроцентное снижение потребления алкоголя в России: "Только в России и Белоруссии сейчас можно точно посчитать потребление вплоть до одной бутылки легального рынка. Но нет возможности сравнить, что было 10 лет назад и сегодня, по одной простой причине – до 2016 года весь учет производства и продажи алкоголя велся Росстатом".

Специалист Владимир Жданов в интервью "Nation News", напротив, заявил, что данные, которые предоставила ВОЗ, являются реальными: "Тенденция к понижению уровня потребления алкоголя в России продолжается. И это происходит в первую очередь из-за молодежи, поскольку она массово переходят на трезвый образ жизни".