Депутаты Госдумы воруют ложки из столовой?

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3 октября 2019, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети вызвала интерес фотография из Госдумы, на которой запечатлено объявление в депутатской столовой. В нем сотрудники общепита, уже впав в отчаяние, убедительно просят гостей, «как взрослых людей», не уносить приборы.

Оказывается, 85 комплектов уже были украдены! Видимо, обитатели Думы считают, что раз цены на еду такие низкие, то можно и вилочки с собой прихватить. А может, они там у них серебряные? Пора депутатам зарплату повысить!

Снимок в соцсетях разместил известный калининградский журналист Игорь Рудников. Россияне вовсю потешаются над ситуацией: «Бедные люди», «Привычка, выработанная годами», «Наверное, и туалетную бумагу воруют».