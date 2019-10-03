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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Депутаты Госдумы воруют ложки из столовой?

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Госдумы воруют ложки из столовой?

В Сети вызвала интерес фотография из Госдумы, на которой запечатлено объявление в  депутатской столовой. В нем сотрудники общепита, уже впав в отчаяние, убедительно просят гостей, «как взрослых людей», не уносить приборы. 

Оказывается, 85 комплектов уже были украдены! Видимо, обитатели Думы считают, что раз цены на еду такие низкие, то можно и вилочки с собой прихватить. А может, они там у них серебряные? Пора депутатам зарплату повысить!

Снимок в соцсетях разместил известный калининградский журналист Игорь Рудников. Россияне вовсю потешаются над ситуацией: «Бедные люди», «Привычка, выработанная годами», «Наверное, и туалетную бумагу воруют». 

ГБ

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