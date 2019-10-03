Диабет лекарственного обеспечения

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3 октября 2019, 12:57 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Сегодня только 6-7 процентов лекарств, которые продаются в России, изготовлены из наших фармацевтических субстанций. Их основными импортерами – до 70 процентов являются Китай и Индия. Европейские субстанции более качественные, но и более дорогие.

Сколько лекарственных субстанций вешать в граммах?

В СССР производился практически весь спектр фармацевтических субстанций – основы основ любого лекарственного средства. А именно 429 наименований, в том числе и для антибиотиков и витаминов. К 1992 году их список уменьшился до 272 наименований. А объем до 17,5 тысяч условных тонн. Уже к 2008 году он рухнул еще в 20 раз. Из-за девальвации рубля стоимость импорта ФС постоянно росла. В 2018 году она достигла почти 97 миллиардов рублей.

Кроме того, в России практически не ведется работа по открытию новых активных к источникам заболеваний молекул.

- На разработку новой молекулы синтетического лекарства надо потратить от 1 до 2 миллиардов долларов. Примерно, 60 млрд. наших рублей. Была так называемая ФЦП развития медицинской и фармацевтической промышленности. Заложено на 10 лет 120 миллиардов рублей. Потрачено менее 100. Из них почти 90 млрд. ушли в медпромышленность. Оставшиеся 10 миллиардов рублей - на науку, на клинические и доклинические исследования даже не новых, а уже полученных лекарств. За эти 10 млрд. за 10 лет смогли получить 5-6 новых молекул. В мире же в год регистрируется от 18 до 25 новых молекул, - говорит академик РАН Сергей Колесников.

На лекарства для мозга денег нет

Одним из заболеваний нынешнего 21 века Всемирной организацией здравоохранения называются нейродегенеративные заболевания мозга. В частности, болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Они неизлечимы, но в случае ранней диагностики, их можно купировать. Российские ученые опередили весь мир в создании маркеров для такой диагностики. Но из-за отсутствия финансирования все зашло в тупик.

- Чтобы обнаружить такие заболевания (на Западе) были найдены десятки биомаркеров, но ни одного специфического, который бы четко указал, что у пациента развивается нейродегенеративное заболевание и ему нужна специфическая терапия.

Мы пошли другим путем, позаимствовав в терапии технологию ранней диагностики хронических заболеваний - сердца, легких и других внутренних органов. Эта технология основана на использовании провокационного теста, который обратимо усугубляет то или иное заболевание в латентной фазе до порога, при котором кратковременно проявится характерные симптомы. Все хорошо знакомы, например, с тестом, выявляющим сердечно-сосудистую недостаточность. Человека сажают на велосипед и просят крутить педали. Здоровый человек может это делать долго, а человек в латентной фазе заболевания быстро устанет. Большинство же провокационных агентов не физические, а фармакологические. В неврологии и психиатрии такие тесты никогда и нигде почему-то не использовались. Мы разработали специфический тест для болезни Паркинсона, который кратковременно способен вызвать нарушение двигательной функции у больного, но не знающего об этом, человека, но не повлиял бы на здорового. И прошли все этапы доклинических испытаний (на моделях), подойдя к клиническим. И встали… На клинические испытания нужно 250 миллионов рублей. И их в стране получить невозможно, - рассказывает академик РАН Михаил Угрюмов.

По мнению экспертов, из-за подобного отношения к импортозависимости страны от импортных лекарственных средств говорить о лекарственной безопасности невозможно.

Александр Григорьев