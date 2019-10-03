Эксперты рассказали, какие продукты подорожают к концу года

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3 октября 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Специалисты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали, какие продукты питания подорожают в России к концу года на 3 - 3,5%. При расчёте учитывались показатели инфляции, колебания цены в предновогодний сезон, затраты производителей на изготовление товаров, изменения в регулировании и дополнительные расходы.

Среди продуктов, на которые заметнее всего вырастут цены, эксперты выделили яйца, сахар и мясо птицы. Специалисты объяснили, что колебание цен на яйца и мясо связано с тем, что осенью-зимой дорожает корм, а вот на сахарный песок может влиять рост себестоимости сырья, топливных расходов и увеличение издержек производства, пишет газета "Известия".

Эксперты добавили, что крупные торговые сети стараются придерживаться старой ценовой политики и максимально сдерживать рост цен на продукты первой необходимости.