Экс-разведчик намекнул на разработку Россией секретного оружия мощнее «Цирконов»

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3 октября 2019, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Западным странам следует опасаться не гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем у Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», эксперт намекнул на то, что в России в настоящий момент разрабатывается секретное вооружение, которое будет мощнее «Цирконов». Других подробностей Кедми не раскрыл.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный политолог Евгений Сатановский определил срок начала активных действий Соединенных Штатов по расчленению РФ.