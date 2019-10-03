Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Экс-разведчик намекнул на разработку Россией секретного оружия мощнее «Цирконов»

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-разведчик намекнул на разработку Россией секретного оружия мощнее «Цирконов»
фото: Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Западным странам следует опасаться не гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем у Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Политолог определил срок начала активных действий США по расчленению России

Политолог определил срок начала активных действий США по расчленению России

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», эксперт намекнул на то, что в России в настоящий момент разрабатывается секретное вооружение, которое будет мощнее «Цирконов». Других подробностей Кедми не раскрыл.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный политолог Евгений Сатановский определил срок начала активных действий Соединенных Штатов по расчленению РФ.

 

ДЦ

//картина дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия "обязательно" вмешается в выборы президента Соединённых Штатов в 2020 году. Однако глава государства уточнил, что…

Общество

Диабет лекарственного обеспечения

Диабет лекарственного обеспечения

Сегодня только 6-7 процентов лекарств, которые продаются в России, изготовлены из наших фармацевтических субстанций. Их основными импортерами – до 70 процентов являются Китай и Индия. Европейские субстанции более качественные, но и более дорогие.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем у Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан