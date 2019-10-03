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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России прогнозируют увеличение числа обманутых дольщиков

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Эксперт Дмитрий Котровский считает, что в России в ближайшее время может вырасти количество обманутых дольщиков. Он связывает это с финансовыми сложностями у многих компаний-застройщиков.

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По словам Котровского, на сегодняшний день многие строительные компании балансируют на грани банкротства. В случае ухудшения их финансового положения люди, ожидающие свои квартиры, попадут в реестр обманутых дольщиков, где будут дожидаться, пока государство достроит их жилье, передает Lenta.Ru.

«Большое количество компаний в стране уже заявили, что завершат текущие проекты и будут реализовывать свой предпринимательский талант в других отраслях», - отметил эксперт.

АБ

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