В России прогнозируют увеличение числа обманутых дольщиков

Эксперт Дмитрий Котровский считает, что в России в ближайшее время может вырасти количество обманутых дольщиков. Он связывает это с финансовыми сложностями у многих компаний-застройщиков.
По словам Котровского, на сегодняшний день многие строительные компании балансируют на грани банкротства. В случае ухудшения их финансового положения люди, ожидающие свои квартиры, попадут в реестр обманутых дольщиков, где будут дожидаться, пока государство достроит их жилье, передает Lenta.Ru.
«Большое количество компаний в стране уже заявили, что завершат текущие проекты и будут реализовывать свой предпринимательский талант в других отраслях», - отметил эксперт.