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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

@eureca_wow: Идея завести канал пришла после знакомства с Telegram

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем @eureca_wow.

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?
Идея завести канал пришла после знакомства с Telegram. Мне понравилась эта медиаплощадка с удобной доставкой информации.
Название отражает суть контента.
-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?
Я ежедневно читаю научно-популярные журналы, периодически — книги. Вообще в моей семье все читают научно-популярную литературу. Например, у моего дедушки хранятся журналы «Наука и жизнь», изданные ещё в 1981 году. Поэтому над тематикой долго не задумывалась. Пишу доступным языком о научных исследованиях, чаще всего, где объектом изучения является человек.
-В чем ваша история успеха?
Смотря что вы подразумеваете под этим. Если мой канал принесёт пользу хотя бы одному человеку — это успех.
-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?
Канал — это своего рода моя отдушина, где я делюсь с подписчиками тем, что на мой взгляд достойно внимания.
Я делаю посты, если считаю информацию важной или интересной для подписчиков. Иногда публикаций может не быть несколько дней, не стремлюсь делать посты ради постов.
-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?
Канал веду сама. Написание хорошего поста занимает достаточно времени. Но эта работа в удовольствие. Этот проект заставляет меня постоянно совершенствоваться: в написании текстов, маркетинге и прочем.
-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?
Однозначно развиваться дальше, нести науку в массы!

АГ

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