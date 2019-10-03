Почему русские девушки предпочитают иностранцев?

//Общество 13+

3 октября 2019, 10:28 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

Встретились недавно с подругами и начались разговоры, как в плохом анекдоте: у одной мужик пьет, другую бьет, третьей изменяет. Расставайтесь, говорю, чего терпеть? А они мне: «А из кого выбирать-то? Не одно, так другое… Ах, вот бы какого-нибудь иностранца… Уехать от этой ментальности паршивой и зажить в свое удовольствие», – заявляет одна, а остальные кивают и глаза мечтательно закатывают.

Я спрашиваю, мол, иностранцы что ли лучше? Сколько наших девочек замуж за них повыскакивали, а теперь крокодильими слезами плачут. Среди наших мужчин тоже ведь такие есть, за которыми как за каменной стеной, сами не на тех смотрите! А они, конечно, отмахиваются, дескать, дура ты, ничего не понимаешь…

Казалось бы, уже давно прошли времена СССР, когда наши барышни рвались к «сладкой жизни» за рубеж, где все как в глянце и сплошь принцы на белых конях, но не тут-то было. Мечтать выйти замуж за иностранца для русских девушек уже, наверное, традиция. Но если раньше за нашим «железным занавесом» желание свалить побыстрее было хоть немного оправдано, теперь-то чего нам, глупеньким, не хватает?

По результатам опроса «АН», 67% девушек и женщин в возрасте от восемнадцати до сорока лет хотят связать жизнь с иностранцем и рвануть за кордон. При этом 6% считают такое замужество целью всей жизни, намерено игнорируя соотечественников. Похвалили нашего брата всего 5% опрошенных, утверждая, что «своя рубашка ближе к телу».









Теперь разберемся, чем же этим шестидесяти семи процентам не угодили русские. Оказывается, не за красивой жизнью мы так отчаянно гонимся, а за счастливой! Измучил наш мужик нежную девичью душу:

«Я всегда смеялась, когда слышала в детстве, что русская баба и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Не понимала, как такое быть может, женщины же такие хрупкие! Перед глазами-то были папа и дедушка, которые всю жизнь нас с мамой и бабушкой на руках носили. Но теперь вот выросла и стала той самой бабой. Я часто думаю, чего же мне горемычной надо. Пришла недавно к тому, что хочется покориться мужчине, чувствовать себя маленькой девочкой в его руках, а получается совсем наоборот. В наше время разве что не слюни мужикам надо подтирать. Ленивые до жути, еще и капризничают похуже барышень. Не новость услышать от «сильного пола» и жалобы о том, что девушки с ними первые не знакомятся, не делают первый шаг… А разве должны? Сама уже запуталась. Зато смотрю на папу и думаю: «Вот воспитывали же!»

Девочки наши тоже хороши. Живут по двум принципам. Первый – радуйся мелочам – это из оперы «изменяет, зато не лупит». Второй – терпи всю жизнь, потому что «куда он без меня, пропадет же». Ну, или какие там еще у нас отмазки? В любом случае, думаю, поэтому парни и привыкли ноги о нас вытирать и совсем расслабились.









В общем, я сама сколько ни пыталась отношения построить, все без толку, а становиться терпилой не хочется. В итоге я сама себе и муж и жена, поэтому коплю и мечтаю уже уехать куда-нибудь и там себе искать сильного, смелого и любящего. Надо же было насмотреться в командировках на счастливые семьи. Теперь вот завидую… Белой, конечно, завистью».

Ирина Голицына, переводчик, 29 лет

Другая опрошенная выделила еще один тип россиян: «Вообще-то у всех мужчин есть свои недостатки, независящие от нации, но русские, в большинстве своем, во многом уступают иностранцам. Наши в основной массе грубые, неотесанные и бескультурные. Они не хотят развиваться, узнавать что-то новое. Так вот посмотришь на среднестатистического Васю Пупкина и становится страшно. Мне с ними даже общаться сложно, они будто бы считают себя лучше и умнее всех, а на деле... Да и женщин не уважают, чего тут скрывать. Относятся как к расходному материалу.

Для меня, например, идеальные мужчины – корейцы. Они довольно патриархальны из-за культурных особенностей и традиций, но всегда вежливы и эрудированы, заботятся, даже если вы просто друзья. И, кстати, они следят за своим внешнем видом, в отличии от наших «русских медведей». С ухоженными людьми ведь всегда приятнее общаться, правда?»

Дарья Волнухина, журналист, 21 год

И в этих двух комментариях, увы, вся суть проблемы, потому что большинство высказало именно такие претензии к русским мужчинам. Кстати, девочки наши, как утверждали после ЧМ-2018, не просто бросаются на иностранцев (хотя и такие экземпляры имеются), а все-таки выбирают их в зависимости от образа жизни, порядков страны и ментальности, которые им нравятся, к сожалению, больше наших. Не мудрено, потому что представление об идеале вообще мало у кого сочетается с российскими реалиями, а тем более менталитетом. При том не только на наших женщинах это работает, потому что я, например, еще не встречала каких-нибудь француженок, приехавших к нам «на охоту» за завидным женихом.

Может, не просто так наши девчонки сокрушаются и хотят побыстрее свалить? А мужчины… оставайтесь (или становитесь уже, наконец!) настоящими мужчинами, уважайте своих женщин и самих себя. Тогда и нам про заграницу петь надоест.

Валерия ШАВЕЛЬЕВА