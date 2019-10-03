«Спокойной ночи, малыши» заГуляют по-взрослому

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3 октября 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели», Марина ПЕТРОВА ]

Перемены ждут детское шоу «Спокойной ночи, малыши». Героям программы изменят имидж. Их новый стиль разработал один из самых популярных модельеров в нашей стране Игорь Гуляев. В их одежде появятся современные тренды, а в столичных магазинах – новая коллекция от Гуляева, которую он посвятил юбилею этой культовой детской передачи и её персонажам.









Презентация коллекции состоится в декабре этого года в ЦУМе. Несмотря на то, что её скрывают от посторонних глаз, как государственную тайну, «Аргументам неделi» удалось выяснить некоторые подробности. Например, в коллекции будет не мало провокационных принтов и креативных слоганов. А также в элементах одежды, которая будет создана не только для детей, но и для взрослых, будут задействованы образы любимых героев. В начале декабря свой новый стиль публично продемонстрируют и сами герои передачи. В общем, Хрюша со Степашкой теперь в эфире «загуляют» со всем по-новому.







