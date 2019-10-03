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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

«Спокойной ночи, малыши» заГуляют по-взрослому

Известный модельер Игорь Гуляев изменит имидж героям культовой передачи

, 08:31 [ «Аргументы Недели», ]

Перемены ждут детское шоу «Спокойной ночи, малыши». Героям программы изменят имидж. Их новый стиль разработал один из самых популярных модельеров в нашей стране Игорь Гуляев.  В их одежде появятся современные тренды, а в столичных магазинах – новая коллекция от Гуляева, которую он посвятил юбилею этой культовой детской передачи и её персонажам.

«Спокойной ночи, малыши» заГуляют по-взрослому

 

Презентация коллекции состоится в декабре этого года в ЦУМе.  Несмотря на то, что её скрывают от посторонних глаз, как государственную тайну, «Аргументам неделi» удалось выяснить некоторые подробности. Например, в коллекции будет не мало провокационных  принтов и креативных слоганов. А также в элементах одежды, которая будет создана не только для детей, но и для взрослых,  будут  задействованы образы любимых героев. В начале декабря свой новый стиль публично продемонстрируют и сами герои передачи. В общем,  Хрюша со Степашкой теперь в эфире «загуляют»  со всем по-новому. 

«Спокойной ночи, малыши» заГуляют по-взрослому

 

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