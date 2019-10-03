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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Названы способы сэкономить на оплате отопления

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на коммунальных услугах. Отмечается, что начало отопительного сезона приносит дополнительные затраты при улучшении погоды на улице.

Замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех советует установить индивидуальный счетчик тепла, чтобы регулировать температуру в квартире. По его словам, это позволит сэкономить средства, которые уходят на закупку угля, газа и электроэнергии ресурсоснабжающим организациям.

"Наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика, который позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий и режима использования помещений", - поддержал мнение эксперта профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев, передаёт РИА Новости. 

Однако первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал отметил, что любые счётчики будут бесполезны, если в доме текут трубы и выбиты окна. Сигал добавил, что стоит следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Он пояснил, что , снижение температуры в комнате всего на 1 градус дает экономию по счетам на отопление в 7%. Особенно это выгодно владельцам частных домов, считает Сигал. 

БА

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