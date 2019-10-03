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3 октября 2019, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

В России могут создать новую льготную категорию граждан. Инициативу выдвинул зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Новыми льготниками станут «жертвы перестройки».

Депутат заявил, что «перестройка» стала серьезнейшей гуманитарной и геополитической катастрофой для жителей СССР. По его словам, сильнее всего пострадали те, кто в этот период был в возрасте от 25 до 45 лет, передаёт RT.

«На долю тех, кто всё же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьёзные испытания. Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», - сказал Чернышов.