"Коммерсантъ": стало известно об утечке данных клиентов Сбербанка

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3 октября 2019, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Сети на одном из заблокированных Роскомнадзором форумов появилась информация об утечке и продаже личных данных клиентов Сбербанка. Отмечается, что на чёрном рынке оказались данные около 60 млн кредитных карт.

Согласно источнику, среди них есть и неактивные, а также утечка могла затронуть информацию о всех картах крупнейшего банка. Предположительно, инцидент мог произойти в конце лета, пишет газета "Коммерсантъ".

В издании уточняется, что сообщение о возможной продаже клиентской базы появилось в выходные. В таблице указана информация о кредитных картах, операциях и персональных данных. Покупателям предложили пробный фрагмент из 200 строк - клиенты из разных городов, которых обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.

По предварительным данным, основной причиной утечки данных является "умышленные преступные действия одного из сотрудников".

Сам Сбербанк сообщил, что ему неизвестно о подобном происшествии. В организации пообещали изучить вопрос и заверили клиентов, что угрозы для их средств нет.