Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Коммерсантъ": стало известно об утечке данных клиентов Сбербанка

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Сети на одном из заблокированных Роскомнадзором форумов появилась информация об утечке и продаже личных данных клиентов Сбербанка. Отмечается, что на чёрном рынке оказались данные около 60 млн кредитных карт.

Согласно источнику, среди них есть и неактивные, а также утечка могла затронуть информацию о всех картах крупнейшего банка. Предположительно, инцидент мог произойти в конце лета, пишет газета "Коммерсантъ".

В издании уточняется, что сообщение о возможной продаже клиентской базы появилось в выходные. В таблице указана информация о кредитных картах, операциях и персональных данных. Покупателям предложили пробный фрагмент из 200 строк - клиенты из разных городов, которых обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.

По предварительным данным, основной причиной утечки данных является "умышленные преступные действия одного из сотрудников".

Сам Сбербанк сообщил, что ему неизвестно о подобном происшествии. В организации пообещали изучить вопрос и заверили клиентов, что угрозы для их средств нет.

БА

//картина дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия "обязательно" вмешается в выборы президента Соединённых Штатов в 2020 году. Однако глава государства уточнил, что…

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что в Европе могут возложить на Киев ответственность за невыполнение минских соглашений.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что в Европе могут возложить на Киев…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Михаил Боярский забыл, что для железных коней, не в пример одному четвероногому, правила дородного движения соблюдать все же надо. И его поймали на нарушении - актер…