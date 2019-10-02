900 тысяч украинских граждан посетили Крым в качестве туристов

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2 октября 2019, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

На данный момент количество украинских граждан, посетивших полуостров в качестве туристов, составляет примерно 900 тысяч, пишут «Аргументы недели-Крым».

Такую статистику озвучил председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей ЧЕРНЯК. Как отмечает чиновник, 15% от общего туристического потока текущего года составили украинцы.

«За восемь месяцев текущего года на полуострове побывали 900 тысяч жителей Украины. Цель поездки – туризм», – пояснил ЧЕРНЯК.

Напомним, что всего с начала этого года на полуострове отдохнуло 6,6 миллионов туристов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Большая часть туристов прибыла по Крымскому мосту (57%), на втором месте – авиатранспорт (28%) и на третьем – граница Крыма с Украиной (15%).

Традиционно наибольшее количество приезжих отдыхали на Южном берегу Крыма (45,2%), на Западном побережье (26,8%), Восточном (16,3%). В других регионах (Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы) отдохнули 11,7% туристов