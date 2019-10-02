Олег Валенчук поздравил педагогов Верхошижемского района

2 октября в райцентре прошло вручение профессиональной премии «Золотое перо». Сегодня в Верхошижемском районе в общеобразовательных учреждениях работают более 150 педагогов. Это люди безгранично преданные своему делу. Каждый урок – театральная постановка, к которой учителя тщательно готовятся. Все они - люди творческие, и награды достоин каждый. И те, кто только что окончил ВУЗ и вернулся работать в родной район, и те, кто воспитал не одно поколение и сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Поздравить педагогов Верхошижемского района в преддверии Дня учителя приехал депутат Государственной Думы РФ, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

- По своему первому образованию я - учитель, поэтому считаю себя вашим коллегой, - рассказал парламентарий. – Очень хорошо помню свой первый урок, как волновался, придя в класс, где 40 пар глаз смотрели на меня с ожиданием и некоторым недоверием. Поэтому не понаслышке знаю, насколько сложна и ответственна профессия учителя. Эту работу выбирают душой, и настоящие учителя становятся для ребят не просто наставниками, но и вторыми родителями.

Педагоги в свою очередь поблагодарили Олега Валенчука за поддержку. Несмотря на то, что детей в деревнях и селах становится все меньше, педагоги стараются не запускать пришкольные участки и с начальной школы закладывать основы трудового воспитания, ведь умение работать на земле для ребят очень важно.

- У нас сейчас осталась только начальная школа, в которой учатся всего семь детей, - рассказывает Татьяна Александровна Смирнова, заведующая начальной общеобразовательной школой с. Косино. – Поэтому, к сожалению, нам пришлось отказаться от участка и оставить только клумбы. Но Союз садоводов и здесь помог нам, обеспечив школу семенами цветов. Дети сами выращивают рассаду, летом пропалывают и поливают огромный цветник, которым все восхищаются.

Как подчеркнул Олег Валенчук, сегодня Союз садоводов России успешно сотрудничает с учебными заведениями района.

- Наше главное богатство – это земля и люди, которые на ней работают. Хочу выразить вам огромную благодарность за то, что всегда активно поддерживаете наши проекты: "Юный садовод" и "Сады Победы", таким образом приобщая детей к труду и воспитывая их настоящими патриотами.

В следующем году наша страна будет отмечать 75-лет Победы. Учителя обратились к Олегу Валенчуку с предложением весной вновь собрать школьников и ветеранов, чтобы вместе заложить яблоневую аллею в память о поколении победителей.