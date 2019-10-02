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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Уфе обманутые дольщики обратились за помощью к Папе Римскому

, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Википедия
Фото: Википедия

В Уфе жители недостроенного дома отправили письмо Папе Римскому Франциску с просьбой повлиять на руководителя строительной организации и включить отопление. «Пожалуйста, помолитесь за его человечность и благоразумие», - говорилось в письме.

Отмечается, что ЖК «Лимонарий» должен был быть сдан в эксплуатацию еще в 2017 году, однако строительная компания до сих пор не закончила здание, передаёт РИА Новости.

«У нас нет и не было горячей воды, нет системы пожаротушения, не укреплен монолит, часть фасада дома разобрана, в квартирах есть дыры, из которых видна улица. Сейчас наступили холода и нам не включали отопление», - говорят жильцы.

В ответ на все жалобы застройщик посоветовал просить помощи у Папы Римского, что дольщики и сделали. После того, как об отправленном письме стало известно в Сети, отопление всё-таки дали.

АБ

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