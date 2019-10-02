Солнечная активность пересиливает человеческие выбросы в атмосферу

//Общество 13+

2 октября 2019, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Западная Европа активно занялась проблемами климата. Это можно заметить по наличию серьёзных политических баталий в правительствах Австрии и Германии. Политическая партия «Альтернатива для Германии» заявила на одном из последних заседаний бундестага, что правительство нерационально использует финансы для сохранения климата. Лидер партии отметил, что климатическая проблема стоит в очереди сразу после миграции. Политик подчеркнул, что необходимо в ближайшее время сократить количество промышленных предприятий.



Представитель ведомства, курирующего вопросы окружающей среды, ответил, что такие меры могут разрушить промышленность в государстве. Помимо этого энергетика может также пострадать, если она будет зависеть от ветровых станций и других источников. Расходы на создание такой инфраструктуры могут стать бессмысленной тратой средств.



За последние несколько лет Германия израсходовала более 250 миллиардов евро, при этом заметных улучшений климата не произошло. Количество выбросов практически не сократилось. Важно указать, что Германия осуществляет всего 2%промышленных выбросов в атмосферу от общего объёма. Большее влияние на климат оказывает солнечная активность. В целом большая часть политиков бундестага отнеслась скептически к идеям лидера «Альтернативы для Германии».



