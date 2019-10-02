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2 октября 2019, 20:58 [ «Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

Юрий Левитан

Голос Юрия Левитана стал не только символом советской эпохи, но и сделал его врагом Гитлера. Жизнь же легендарного диктора оказалась во многом трагической.

Зычный и густой голос Юрия Борисовича Левитана стал настоящим символом советской эпохи. Однако жизненный путь Юрия оказался непростым. Головокружительная карьера, которая возвела его в ранг заклятого гитлеровского врага, после войны пошла на убыль, семья Левитана же и вовсе распалась.



Юрий Левитан : биография

Как сообщает Википедия, родился будущий великий диктор Юрий Левитан 2 октября 1914-го года во Владимире. Отец Борис Семенович Левитан был плотником, мать же хранила домашний очаг. С юных лет худенький мальчишка, выходец из еврейской семьи, удивлял всех тембром своего голоса, поэтому во дворе ему дали прозвище «Труба». Лелея мечты о карьере артиста, 17-летний Юрий отправился в Москву, чтобы пробиться в кинотехникум. Чуда не случилось – экзамены Левитан с треском провалил, сказав «спасибо» специфическому говору. Впрочем, юноше подвернулось объявление о наборе в группу радиовещателей. А в приемной комиссии оказался кумир Левитана – всеми любимый актер Василий Качалов, который услышал голосЮрия и эта попытка увенчалась-таки успехом. Вот только работа практиканта Радиокомитета обязывала Левитана разносить бумаги по кабинетам, да подавать чай коллегам.

Но здесь судьба Юрия Левитана сделала финт, и в 34-ом году в руках у молодого диктора оказалась газета «Правда», статью из которой он должен был декламировать на всю страну. Говорят, что именно в этот момент в кабинете Иосифа Сталина работало радио. Голос – сочный баритон Юрия, читавшего без ошибок газетный материал, привлекли внимание генсека. Приказ не заставил себя ждать: грядущий доклад партии большевиков должен быть озвучен Левитаном. Так Юрий Борисович Левитан официально стал диктором Кремля. Бытует мнение, что в тот далекий год ни у кого не хватило духу сказать грозному вождю о том, что текст читал всего лишь диктор стажер.



Юрий Левитан . Объявление о начале войны

Утро воскресного дня началось со срочного звонка по работе. Едва успев одеться, диктор помчался в студию, где телефон «раздирали» звонки с паническими сообщениями о бомбежках и подозрительных самолетах в небе. Опасения оправдались: раздался звонок из Кремля, подтвердивший начало войны. После чего Левитан подошел к микрофону, и ровный твердый голос произнес:

Внимание! Говорит Москва! Заявление Советского правительства! Сегодня 22 июня в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну...» В этот день сообщение о начале войны было повторено голосом Левитана 9 раз.

Статус главного кремлевского диктора сохранялся за Юрием Левитаном на протяжении всей войны. Его голос не только вселял в людей надежду, но и сильно раздражал Гитлера. Неприязнь переросла в ненависть – голову диктора фюрер оценил, по меньшей мере, в 200 тысяч марок. Поэтому «золотой баритон» СССР был надежно спрятан, а места его пребывания строго засекречены. В народе же стали распространять ложную информацию о внешности диктораЛевитана, поскольку «команда по устранению» уже находилась на советской земле.



Юрий Борисович Левитан – голос Великой Победы

Радиостанция, с которой транслировались сообщения об этапах сражений, находилась в центре Москвы – недалеко от ГУМа. Практически никто, благодаря посеянным слухам, не знал, как выглядит «тот самый» диктор. В преддверии долгожданной победы 9 мая 1945 года Красную Площадь наводнили люди – яблоку негде было упасть. По воспоминаниям самого диктора, он, продираясь сквозь толпу, то и дело натыкался на возмущенных сограждан:

«Товарищ! Куда вы лезете? Сейчас по радио Левитан будет передавать приказ о победе! Стойте и ждите, как все!»

Пришлось Юриюразворачиваться и бежать в Кремль, наспех уговаривая коменданта пропустить в ту студию, из которой вещал сам Сталин. К всеобщему ликованию, новость о безоговорочной капитуляции фашистской Германии огласили в установленный час.



Жизнь в послевоенное время: закат карьеры и жизни

Когда Третий рейх пал, страна наконец смогла вздохнуть спокойно, а жизнь постепенно вернулась в мирное русло. Окончание одного из самых страшных эпизодов мировой истории, увы, обернулось для диктора Левитана застоем в профессии.

Сначала все шло как обычно: он рассказал о запуске первого спутника и даже возвестил о смерти Иосифа Сталина, вел репортажи из столицы. Однако в 70-е годы партийная верхушка решила, что его голос ассоциируется у простого советского человека исключительно с драматическими или церемониальными событиями. Популярностью теперь пользовались признанные звезды Центрального телевидения:

Игорь Кириллов

Виктор Балашов

Все, что осталось легенде Всесоюзного радио диктору Левитану, – это озвучивать за кадром художественные фильмы и документальную хронику.

Брак тоже оказался несчастливым: после 11 лет совместной жизни жена Юрия ушла к другому. Впрочем, бывшие супруги поддерживали дружеские отношения. Дочь Левитана Наталья жила вместе с отцом и бабушкой в московской квартире. С матерью она виделась нечасто. Жизнь Натальи закончилась леденящей душу трагедией: в 2006-ом году ее жестоко убил собственный сын Борис, поливавший водой бездыханное тело до тех пор, пока на потолке соседей не проступили кровавые подтеки. Впоследствии его признали душевнобольным и отправили в психиатрический стационар на лечение.

К счастью, Левитан не застал жуткую трагедию: он скончался в Белгородской области от сердечного приступа в 1983-м году во время встречи ветеранов Курской битвы. Ему было 68 лет.

Алена Ярошевич