Военкор опубликовал фото с российскими танками «в центре Киева»

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2 октября 2019, 18:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сделал снимок на фоне танков. В качестве геотега на нем указан центр Киева.

Это был саркастический ответ на публикацию «Новой газеты». Издание сообщило о присутствии российского спецназа в Норвегии. В качестве доказательств приводились фото из социальных сетей, снабженные соответствующими геотегами.

«"Новая Газета" в качестве фотодоказательства присутствия российского спецназа в Норвегии публикует скрин из инстаграма с соответствующим геотегом», — прокомментировал Александр Коц и добавил, — «Эх, если бы все было так просто (см. мой геотег)».

На своем фото военкор «комсомолки» позирует на фоне танков. Геотег указывает на адрес Киев, Крещатик, 14, гостиница «Крещатик».

Комментаторы отметили заснеженные горы, которые виднеются на заднем фоне. Сарказм журналиста они оценили.