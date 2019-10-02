Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Военкор опубликовал фото с российскими танками «в центре Киева»

, 18:40 [ «Аргументы Недели», ]

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сделал снимок на фоне танков. В качестве геотега на нем указан центр Киева.

Это был саркастический ответ на публикацию «Новой газеты». Издание сообщило о присутствии российского спецназа в Норвегии. В качестве доказательств приводились фото из социальных сетей, снабженные соответствующими геотегами.

«"Новая Газета" в качестве фотодоказательства присутствия российского спецназа в Норвегии публикует скрин из инстаграма с соответствующим геотегом», — прокомментировал Александр Коц и добавил, — «Эх, если бы все было так просто (см. мой геотег)».

На своем фото военкор «комсомолки» позирует на фоне танков. Геотег указывает на адрес Киев, Крещатик, 14, гостиница «Крещатик».

Комментаторы отметили заснеженные горы, которые виднеются на заднем фоне. Сарказм журналиста они оценили.

//картина дня

В мире

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на Украине. Документ оговаривает особый статус для мятежных республик Донбасса.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Михаил Боярский забыл, что для железных коней, не в пример одному четвероногому, правила дородного движения соблюдать все же надо. И его поймали на нарушении - актер…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Отгремели страдания Кети Топурии по поводу измены Гуфа. У певицы новый бойфренд, которого она не показывала поклонникам. Но, как удалось выяснить, это бизнесмен…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Заявления об увольнении из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра им. Блохина подали еще от 10 до 12 врачей. 26 детских…

Алена Водонаева рассказала своим подписчикам, что ее звали на все программы, в которых "полоскали белье" поавшейся с кокаином актрисы Натальи Бочкаревой, но она…

Актриса Любовь Толкалина опубликовала фото со своей 18-летней дочерью Марией Кончаловской и невольно напросилась на комплименты фолловеров. Дочь Толкалиной и режиссера…