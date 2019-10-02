Как реализуются нацпроекты: итоги за восемь месяцев

//Общество 13+

2 октября 2019, 16:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В администрации региона под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева состоялось расширенное совещание, на котором был рассмотрен ход реализации на территории Краснодарского края «майского» Указа Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В работе совещания принял участие спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.

Подвести итоги работы по приоритетным направлениям реализации нацпроектов за восемь месяцев этого года также были приглашены первый заместитель главы кубанского парламента Николай Гриценко, вице-спикеры Александр Трубилин, Сергей Алтухов и Сергей Усенко, председатели профильных комитетов ЗСК Николай Кравченко, Владимир Лыбанев, Николай Петропавловский, Александр Поголов, представители органов местного самоуправления, эксперты.

- В крае отмечена положительная динамика реализации национальных проектов. Освоение средств на 10 процентов превышает показатель в целом по стране. Набранные темпы необходимо сохранять, - подчеркнул глава региона, открывая совещание.

Вениамин Кондратьев также добавил, что уже полностью завершен проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Хорошие темпы освоения средств по проектам «Малое и среднее предпринимательство», «Демография», «Образование», «Международная кооперация и экспорт». В целом муниципалитетам доведены 95 процентов средств на реализацию нацпроектов – это 8,7 млрд рублей. Однако, есть муниципалитеты, которые еще не получили деньги. Так, Краснодар до сих пор не имеет субсидий на строительство детсада и школы.

По словам главы края, 2019 год показал, где есть проблемы, в чем пробуксовывают муниципалитеты, но в следующем году вопросов с поздним заключением контрактов и некачественной подготовкой проектно-сметной документации возникать не должно.

Глава Новокубанского района Александр Гомодин, в свою очередь, рассказал о реализации региональных проектов в руководимым им муниципальном образовании. Здесь руководством края были отмечены высокие темпы реализации приоритетных направлений.

Юрий Бурлачко заметил, что такие совещания помогают держать ситуацию на контроле.

- Это удачный формат работы. Мы собираемся, чтобы найти ответы на острые вопросы. Мы видим, что уже сегодня отрасли работают на перспективу и реализацию трехлетних программ, – отметил спикер ЗСК.