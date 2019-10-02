Спикер ЗСК провел встречу с аграриями Крымского района

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2 октября 2019, 16:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Глава регионального парламента Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с руководителями двух крупнейших сельхозпредприятий Крымского района. Предметом разговора спикера ЗСК с гендиректором ООО «Южные Сады» Олегом Рьяновым и Алексеем Поповым, возглавляющим общество с ограниченной ответственностью «АФГ Националь Агро», стали вопросы развития агропромышленного комплекса.

Участие в обсуждении актуальной проблематики принял также первый зампредседателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко.

Ранее с руководителями двух сельхозпредприятий Юрий Бурлачко встречался во время своего недавнего визита в Крымский район, который он посетил в рамках реализации Указа Президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года, а также в ходе подготовки к проведению в Законодательном Собрании традиционного «Дня муниципалитета».

По словам руководителей компаний, входящих в структуру холдинга «АФГ Националь», сейчас перед рисоводами и садоводами на Кубани открываются широкие перспективы для дальнейшего роста и улучшения производственных показателей. Но в то же время существует ряд определенных сложностей.

Если говорить о выращивании «белого золота», то в настоящее время сотрудники холдинга ведут серьезную работу по увеличению сортов риса кубанской селекции, в хозяйствах наблюдается положительная динамика, в том числе и по объему урожая. Однако постоянно приходится сталкиваться с проблемой подачи воды в чеки, поскольку насосное оборудование часто ломается, выходит из строя. А на ремонт требуются серьезные средства.

Спикер ЗСК, в свою очередь, напомнил, что данная тема особенно актуальна в свете поручения губернатора Кубани об увеличении площадей под рис.

- Сейчас в Краснодарском крае идет возрождение мелиорации, использование полива существенно повышает урожайность. В данном конкретном случае наша задача – подготовить обращение в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с тем, чтобы ускорить процесс финансирования ремонта насосных систем, и рассмотреть его уже на октябрьском пленарном заседании краевого парламента, - сказал Юрий Бурлачко.

Отдельной темой беседы стала конкурентоспособность кубанской продукции с европейскими аналогами. Садоводы ООО «Южные сады» готовы «соперничать» со своими зарубежными коллегами, но отрасли требуется серьезная поддержка. Компания реализует крупный инвестпроект по закладке садов интенсивного типа с использованием шпалерной технологии, оросительной и противоградовой систем, а также строительству плодохранилищ на 15 тысяч тонн каждое в Крымском и Абинском районах. В прошлом году с губернатором Кубани компания подписала соглашение о сотрудничестве, согласно которому предприятие планирует заложить в регионе интенсивных садов на площади более 3,5 тысяч га.

Что касается ООО «АФГ Националь», то из имеющихся у компании в Краснодарском крае 60 тысяч гектаров сельхозземель 45 тысяч занято в выращивании риса. По его валовому сбору хозяйства холдинга занимают лидирующее положение в регионе, ими производится каждый четвертый килограмм «белого золота».