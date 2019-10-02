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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Против «формулы Штайнмайера» только одна четверть украинцев

, 16:51 [ «Аргументы Недели», ]

страница результата опроса украинцев
страница результата опроса украинцев

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на Украине. Документ оговаривает особый статус для мятежных республик Донбасса. Результаты опроса показывают, что гражданам Украины он безразличен.

Против «формулы» выступили только 23 процента граждан Украины. Поддержали ее чуть меньше — 18 процентов. Затруднились ответить на вопрос, поддерживают ли они такую инициативу урегулирования конфликта на Донбассе, как «формула Штайнмайера», 60 процентов опрошенных.

Социологическое исследование провела украинская группа «Рейтинг». Тема отношения граждан Украины заинтересовала социологов после шума вокруг «формулы Штайнмайера», авторство которой приписывают бывшему министру иностранных дел, а ныне — президенту Германии Вальтеру Штайнмайеру.

Инициатива предусматривает введение особого статуса для ДНР и ЛНР после проведения внеочередных выборов на Донбассе.

Сам опрос достаточно интересен. По сути, он показывает безразличие украинцев к "формуле". Скандалят преимущественно украинские политики, чтобы надавить на Зеленского.

Результат опроса обратил на себя внимание забавной деталью: 23 + 18 + 60 = 101. Получается, украинские социологи подсчитали 101 процент голосов.

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