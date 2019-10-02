«Роснефть» развивает импортозамещение в России

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2 октября 2019, 15:45 [ «Аргументы Недели», Сергей ГРИНЁВ ]

Фото: globallookpress.com

Российские компании продолжают процесс импортозамещения в ключевых сегментах экономики. Так, недавно «Роснефть» объявила о том, что успешно провела испытания первой промышленной партии катализаторов гидроочистки. Что важно, новые катализаторы – это чисто российская разработка, которая будет производиться именно в нашей стране и положительно повлияет на топливную безопасность России. При этом есть перспектива вывода продукта на международный рынок.



Катализаторы гидроочистки позволяют производить дизельное топливо в соответствии со стандартом Евро 5. Об этом сообщил глава Роснефти Игорь Сечин в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

По словам Сечина, импортозамещение - важная задача, в настоящее время практически 90% всего закупаемого компанией оборудования является оборудованием российского производства.

"Мы не только закупаем оборудование у российских производителей, - отметил Сечин, - но и сами тоже предпринимаем усилия по импортозамещению. Это, в частности, касается завершения промышленных испытаний катализаторов собственного производства", - сказал он, добавив, что компания способна производить катализаторы в объеме, необходимом в целом России.



Тесты проводились дочерней компанией «Роснефти» «РН-Кат», которая непосредственно специализируется на выпуске катализаторов. В качестве экспериментальной площадки использовали уфимскую группу НПЗ самой же «Роснефти». Новые катализаторы необходимы для того, чтобы и дальше производить качественное дизельное топливо класса «Евро-5» и при этом не зависеть от зарубежных производителей, которые теоретически могут ввести санкции и в этой сфере. Важно отметить, что Роснефть создала первый катализатор гидроочистки для российской нефтеперерабатывающей отрасли, способный полностью заменить иностранные аналоги. Этот катализатор - что очень важно - может работать как на тяжелом, так и на легком сырье.

По словам управляющего партнёра аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой, производство катализаторов гидроочистки – прорыв для российской нефтегазовой отрасли:

«Долгие годы производство таких катализаторов было прерогативой западных компаний, например, Shell, Chevron. И если бы эти продукты попали бы под очередные западные санкции, то российский топливный комплекс откатился бы на несколько лет назад: у нас просто не было бы возможности производить высококачественный дизель. Поэтому открытие «Роснефтью» нового производства становится одной из критически важных вех импортозамещения в отрасли и стратегическим шагом для всего российского ТЭК», – отмечает Косарева.

Испытания уже показали, что новый катализатор не просто не уступает по своим параметрам лучшим зарубежным аналогам, но и по многим характеристикам даже превосходит их. Более того, по заявлениям самой «Роснефти», объём и возможности производства этих катализаторов может покрыть нужды не только её НПЗ, но и других отечественных компаний.

Как рассказывает Рустам Танкаев, гендиректор «ИнфоТЭК-терминал», после распада СССР в России очень резко упало производство катализаторов и отрасль была вынуждена перейти на импортные:

«Однако когда Запад начал вводить в отношении российского ТЭК санкции, в РФ очень быстро это производство восстановили: катализаторы – весьма уязвимое звено в производственной цепочке, по которому при желании было очень легко ударить. И то, что «Роснефти» удалось провести промышленные испытания катализаторов процессов гидроочистки, которые позволяют производить дизельное топливо Евро-5 – огромное достижение. По крайней мере, без современного экологичного топлива мы уже не останемся», – поделился эксперт.

«Российские катализаторы по многим характеристикам превосходят импортные аналоги, - продолжает Танкаев. - Производство налажено на высочайшем технологическом уровне, продукция конкурентоспособна на внешних рынках, катализаторы «Роснефти» экспортируются. Полагаю, они будут поставляться и на зарубежные НПЗ «Роснефти», например, в Индии и в Германии – здесь можно предвидеть значительный синергетический эффект».



Ещё в июне 2019 года «Башнефть» (входит в «Роснефть») купила 51% акций в уставном капитале «РН-Кат». Производственная мощность её завода в Стерлитамаке составляет 4 тыс. т/год. Также стоит отметить, что ведущую роль в процессе импортозамещения катализаторов и производстве присадок играют такие «дочки» «Роснефти» как «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», «Новокуйбышевский завод катализаторов», а также предприятия из корпоративного научно-проектного комплекса («РН-ЦИР» и «ВНИИНП»). Всё это позволило компании выйти на рынок катализаторного бизнеса.

Собственное производство технологичных катализаторов – это определенно большой плюс для «Роснефти, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. «Каждая вертикально-интегрированная компания заинтересована в создании производства полного цикла: от добычи сырья до продажи продукта конечному потребителю, - отмечает эксперт. - И не следует забывать, что импорт катализаторов был более затратен, чем собственное производство. Получается ли у «Роснефти» замещать импорт? Безусловно, получается».

Впрочем, экономист Михаил Делягин заявляет, что это выгодно не только самой компании, но и экономике страны в целом:

«Собственные производства создают рабочие места в России, а не, допустим, в Европе. Тот, кто вкладывает средства в российский товар, стимулирует развитие российской экономики. Тот, кто вкладывает средства в товар, произведенный конкурентами России, стимулирует развитие экономики конкурентов России», – подчеркивает Делягин.

Как отмечает главный стратег БКС, Максим Шеин, катализаторы, помимо прочего, позволяют увеличить выпуск светлых нефтепродуктов, а концепция энергобезопасности подразумевает обеспечение страны не только сырьем и минеральными ресурсами, но и продуктами переработки. Ранее в Россию катализаторы поставляли американские Albermarle и WR Grace, французская Axens IFP, датская Haldor Topsoe. Однако теперь монополия иностранных поставщиков уходит в прошлое», – поделился эксперт.