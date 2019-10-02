В Ростове-на-Дону осудили крымского блогера Наримана Мемедеминова за публичные призывы к терроризму на 2,5 года

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2 октября 2019, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

an-crimea.ru

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскому блогеру Нариману МЕМЕДЕМИНОВУ по статье о публичных призывах к терроризму, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщил в социальных сетях адвокат Эдем СЕМЕДЛЯЕВ, его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ранее государственный обвинитель потребовал заключить МЕМЕДЕМИНОВА на шестилетний срок, однако судья решил вынести более мягкий приговор.

Как писали «Аргументы недели – Крым», 22 марта 2018 года после обыска в домовладении в селе Холмовка Бахчисарайского района МЕМЕДЕМИНОВА увезли в изолятор временного содержания в Симферополе. Как рассказала жена активиста Лемара, обыск проводили жестко, выломали двери, супруга держали на полу в наручниках, громко кричали и угрожали, сообщает «Крымская правозащитная группа». Силовики изъяли планшет, мобильные телефоны обоих супругов и несколько книг.

Жена также сообщила, что активисту за опубликованное им в YouTube видео в 2013-2014 годах, вменяют статью 205.2 ч.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

Адвокат Эмиль КУРБЕДИНОВ назвал это преследованием гражданских журналистов, освещающих обыски и суды над крымскими татарами, а также распространяющих информацию о нарушении прав человека в Крыму.