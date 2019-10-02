Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Ростове-на-Дону осудили крымского блогера Наримана Мемедеминова за публичные призывы к терроризму на 2,5 года

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

an-crimea.ru
an-crimea.ru

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскому блогеру Нариману МЕМЕДЕМИНОВУ по статье о публичных призывах к терроризму,  пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщил в социальных сетях адвокат Эдем СЕМЕДЛЯЕВ, его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ранее государственный обвинитель потребовал заключить МЕМЕДЕМИНОВА на шестилетний срок, однако судья решил вынести более мягкий приговор.

Как писали «Аргументы недели – Крым», 22 марта 2018 года после обыска в домовладении в селе Холмовка Бахчисарайского района МЕМЕДЕМИНОВА увезли в изолятор временного содержания в Симферополе. Как рассказала жена активиста Лемара, обыск проводили жестко, выломали двери, супруга держали на полу в наручниках, громко кричали и угрожали, сообщает «Крымская правозащитная группа». Силовики изъяли планшет, мобильные телефоны обоих супругов и несколько книг.

Жена также сообщила, что активисту за опубликованное им в YouTube видео в 2013-2014 годах, вменяют статью 205.2 ч.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

Адвокат Эмиль КУРБЕДИНОВ назвал это преследованием гражданских журналистов, освещающих обыски и суды над крымскими татарами, а также распространяющих информацию о нарушении прав человека в Крыму.

 

ГБ

//картина дня

В мире

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на Украине. Документ оговаривает особый статус для мятежных республик Донбасса.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Заявления об увольнении из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра им. Блохина подали еще от 10 до 12 врачей. 26 детских…

//новости ан

Алена Водонаева рассказала своим подписчикам, что ее звали на все программы, в которых "полоскали белье" поавшейся с кокаином актрисы Натальи Бочкаревой, но она…

//новости ан

Актриса Любовь Толкалина опубликовала фото со своей 18-летней дочерью Марией Кончаловской и невольно напросилась на комплименты фолловеров. Дочь Толкалиной и режиссера…

//новости ан

//новости ан

Актриса Екатерина Климова устроила праздник на день рождения младшей дочки Беллы. Беллочке исполнилось четыре года. Поздравить малышку в ресторане собрались ее старшая…

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина не подписывала формулу Штайнмайра" на заседании…

В Архангельске народ креативный. В местном парке Белоснежка и семь гномов обзавелись новыми лицами. Им прилепили портреты местной власти, которая кормит людей обещаниями…