В Москве в онкоцентре имени Блохина на Каширке заявления на увольнения подали еще несколько врачей

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2 октября 2019, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Заявления об увольнении из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина подали еще от 10 до 12 врачей. Замдиректора НИИ Георгий Менткевич рассказал, что пять заявлений лежат на столу у директора, остальные должны попасть к заместителю.

В Кремле сообщили, что ситуация в онкоцентре им. Блохина на совещании у Путина обсуждаться не будет. А за детей тревожно

Георгий Менткевич работает в онкоцентре последние два дня, - сообщает "Интерфакс". 26 детских онкологов 30 сентября написали заявления об увольнении. Георгий Менткевич был одним из инициаторов протеста. Врачи опубликовали в YouTube видеообращение, в котором заявили, что уйдут в полном составе, если их не перестанет "травить" новое начальство и не начнут начислять зарплату прозрачно. Минувшим летом НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева.

Замдиректора НИИ Максим Рыков заявил "Интерфаксу", что также написал заявление об уходе, выразив надежду на то, что "в понедельник вернут трудовую книжку".

Он также отверг разговоры, что история с уходом врачей была затеяна для того, чтобы сменить директора НИИ.

До 10 октября в НМИЦ Блохина в связи с увольнением врачей работает комиссия Минздрава. Увольняющиеся врачи заявили, что комиссия состоит из людей, которые участвовали в назначении нового директора Светланы Варфоломеевой, из-за политики которой врачи и увольняются.

Родители детей, проходящих лечение в онкоцентре на Каширке, поддержали обращение врачей. Они сообщили о "психологическом давлении" со стороны руководства института и центра. В обращении родителей отмечалось, что в онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, и что им приходится покупать лекарства за свои деньги, оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного лечения.