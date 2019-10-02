В Челябинске обсудят роль библиотек в современном обществе

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2 октября 2019, 15:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Накануне Южноуральской книжной ярмарки директор Челябинской областной универсальной научной библиотеке Наталья Диске встретится с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс».

На встрече, онлайн-трансляция которой будет доступна в группах социальных сетей медиахолдинга, будут обсуждать роль библиотек в современном обществе и предстоящую Южноуральскую ярмарку. Напомним, главное книжное мероприятие года пройдет в Челябинской областной научной библиотеке 4 и 5 октября. Программу мероприятий ярмарки можно посмотреть на официальном сайте библиотеке. Онлайн-трансляцию встречи можно будет посмотреть 2 октября в 13.30 в официальных группах медиахолдинга «Гранада Пресс».