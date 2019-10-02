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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Москвич потребовал миллион рублей от Apple за то, что компания подтолкнула его к гомосексуализму

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Москвич потребовал миллион рублей от Apple в качестве компенсации морального вреда за то, что компания подтолкнула его к гомосексуализму, а произошедшие перемены причинили ему «нравственные страдания и душевный вред».

Заявитель несколько лет назад скачал из App Store на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами. Летом 2019 года ему на кошелек были перечислены 69 GayCoins. Перевод сопровождался сообщением на английском «Don’t blame until you do that», которое он перевел как «Не осуждай, не попробовав».

«Я подумал, действительно, как можно судить о чем-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения», — написал москвич. По его словам, Apple «подтолкнула его к гомосексуализму».

За два месяца он «погряз в интимной близости» и начал встречаться с мужчиной. Он сообщил, что его жизнь изменилась в лучшую сторону, он «не может выбраться назад» и не знает, как рассказать обо всем родителям.

Исковое заявление принято судом. И чтобы вы не подумали, что это фейк, журналисты выложили в Сеть сам документ.

Москвич потребовал миллион рублей от Apple за то, что компания подтолкнула его к гомосексуализму

 

БИ

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