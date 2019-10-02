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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В ДНР произошла утечка на границе

, 15:34 [ «Аргументы Недели», ]

фото автора
фото автора

Скандальный сайт Миротворец опубликовал данные о пересечении гражданами границы России с ДНР. Пока точно не установлено, кто именно стал источником утечки, но суда по характеру опубликованных данных, это было вполне конкретное ведомство.

Когда именно произошла утечка не установлено. Опубликованные данные включают информацию о пересечении границы в период с января по июль 2017 года.

«Очень похоже на правду», — подтвердил корреспонденту АН один из россиян, о котором была опубликована новая информация: «Не помню когда именно пересекал границу. Персональные данные настоящие. Непонятно только, откуда они их взяли. Очень похоже на утечку у таможенников».

Подозрения утечки именно у таможенников возникли после знакомства с опубликованной информацией. Она включает только пересечения границы на автомобиле. Помимо этого, россиянин въезжал в ДНР и выезжал из республики на автобусе.

Еще одним основанием для подозрений именно таможенной службы стало упоминание VIN-номера двигателя. Пограничникам она не требуется. Эти данные указываются только в декларации при въезде на автомобиле. После выезда с территории республики документ сдается сотрудникам таможенной службы.

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