В Кремле не подтвердили отставку главы ФСИН Геннадия Корниенко

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2 октября 2019, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта ФСИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Информацию СМИ о том, что глава ФСИН Геннадий Корниенко уволился в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет. Информацию подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, - сообщает 5 канал.

Пост руководителя уголовно-исполнительного ведомства Корниенко занимал с 2012 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил отставку Корниенко, - - передает РЕН ТВ. Он сказал: "Указа не было, он не публиковался".