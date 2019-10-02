В Кремле не подтвердили отставку главы ФСИН Геннадия Корниенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Информацию СМИ о том, что глава ФСИН Геннадий Корниенко уволился в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет. Информацию подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, - сообщает 5 канал.
Пост руководителя уголовно-исполнительного ведомства Корниенко занимал с 2012 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил отставку Корниенко, - - передает РЕН ТВ. Он сказал: "Указа не было, он не публиковался".