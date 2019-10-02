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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Кремле не подтвердили отставку главы ФСИН Геннадия Корниенко

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта ФСИН
фото с сайта ФСИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Информацию СМИ о том, что глава ФСИН Геннадий Корниенко уволился в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет. Информацию подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, - сообщает 5 канал.

Пост руководителя уголовно-исполнительного ведомства Корниенко занимал с 2012 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил отставку Корниенко, - - передает РЕН ТВ. Он сказал: "Указа не было, он не публиковался".

ИЧ

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