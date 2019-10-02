За 7 месяцев 2019 года количество новых индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 9%

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2 октября 2019, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В период с января по июль 2019 года в Москве открыли предпринимательскую деятельность 44,7 тыс. новых индивидуальных предпринимателей. Этот показатель на 9,3% превышает показатель прошлого года за аналогичный период, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что по состоянию на 1 августа 2019 года общее количество работающих в Москве индивидуальных предпринимателей достигло 343 тысяч физлиц. По сравнению с 2018 годом, это на 12,2% больше.

Глава столичного Департамента экономполитики и развития в Правительстве Москвы Денис Тихонов рассказал, что благодаря различным мерам государственной муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса, за последние три года количество индивидуальных предпринимателей выросло на 200%.

«Индивидуальные предприниматели активно развивают в Москве свою деятельность, занимая значительную долю в столичном рынке наиболее оживленных муниципальных отраслей – транспорта, общественного питания, индустрии гостеприимства, розничной торговли продуктами питания и предметами быта, сферы услуг. По состоянию на начало 2016 года в Москве было зарегистрировано чуть более 112 тысяч индивидуальных предпринимателей. Всего за три года этот показатель увеличился более чем в три раза, что говорит о создании в городе комфортных условий для развития малого бизнеса», – сказал Тихонов.

Министр напомнил, что в Правительстве Москвы с целью создания благоприятной для ведения малого бизнеса среды разработан целый комплекс мер административной и финансовой поддержки. В том числе, для предпринимателей сегодня действуют различные программы субсидий и льготных кредитов, льготы при аренде объектов городского фонда недвижимости, упрощенный доступ к системе государственных закупок, а также масштабная информационная и консультационная поддержка.

Для разрешения вопросов, связанных с оформлением своего дела, бухгалтерской отчетностью, получением субсидий, а также нарушением прав предпринимателей со стороны представителей государственных служб и ведомств, во всех административных округах Москвы работают 15 Центров услуг для бизнеса (ЦУБ) – бесплатных центров поддержки предпринимателей. Впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели автоматически становятся участниками госпрограммы двухлетних налоговых каникул.

«Усилия властей в регионах по созданию благоприятных условий для развития малого бизнеса оценивает Агентство стратегических инициатив. В Национальном рейтинге состояния инвестклимата, составленном этой организацией, Москва уверенно занимает первое место», – подчеркнул Тихонов.