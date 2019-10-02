Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

За 7 месяцев 2019 года количество новых индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 9%

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В период с января по июль 2019 года в Москве открыли предпринимательскую деятельность 44,7 тыс. новых индивидуальных предпринимателей. Этот показатель на 9,3% превышает показатель прошлого года за аналогичный период, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что по состоянию на 1 августа 2019 года общее количество работающих в Москве индивидуальных предпринимателей достигло 343 тысяч физлиц. По сравнению с 2018 годом, это на 12,2% больше.

Глава столичного Департамента экономполитики и развития в Правительстве Москвы Денис Тихонов рассказал, что благодаря различным мерам государственной муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса, за последние три года количество индивидуальных предпринимателей выросло на 200%.

«Индивидуальные предприниматели активно развивают в Москве свою деятельность, занимая значительную долю в столичном рынке наиболее оживленных муниципальных отраслей – транспорта, общественного питания, индустрии гостеприимства, розничной торговли продуктами питания и предметами быта, сферы услуг. По состоянию на начало 2016 года в Москве было зарегистрировано чуть более 112 тысяч индивидуальных предпринимателей. Всего за три года этот показатель увеличился более чем в три раза, что говорит о создании в городе комфортных условий для развития малого бизнеса», – сказал Тихонов.

Министр напомнил, что в Правительстве Москвы с целью создания благоприятной для ведения малого бизнеса среды разработан целый комплекс мер административной и финансовой поддержки. В том числе, для предпринимателей сегодня действуют различные программы субсидий и льготных кредитов, льготы при аренде объектов городского фонда недвижимости, упрощенный доступ к системе государственных закупок, а также масштабная информационная и консультационная поддержка.

Для разрешения вопросов, связанных с оформлением своего дела, бухгалтерской отчетностью, получением субсидий, а также нарушением прав предпринимателей со стороны представителей государственных служб и ведомств, во всех административных округах Москвы работают 15 Центров услуг для бизнеса (ЦУБ) – бесплатных центров поддержки предпринимателей. Впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели автоматически становятся участниками госпрограммы двухлетних налоговых каникул.

«Усилия властей в регионах по созданию благоприятных условий для развития малого бизнеса оценивает Агентство стратегических инициатив. В Национальном рейтинге состояния инвестклимата, составленном этой организацией, Москва уверенно занимает первое место», – подчеркнул Тихонов.

АГ

//картина дня

В мире

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на Украине. Документ оговаривает особый статус для мятежных республик Донбасса.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Заявления об увольнении из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра им. Блохина подали еще от 10 до 12 врачей. 26 детских…

//новости ан

Алена Водонаева рассказала своим подписчикам, что ее звали на все программы, в которых "полоскали белье" поавшейся с кокаином актрисы Натальи Бочкаревой, но она…

//новости ан

Актриса Любовь Толкалина опубликовала фото со своей 18-летней дочерью Марией Кончаловской и невольно напросилась на комплименты фолловеров. Дочь Толкалиной и режиссера…

//новости ан

//новости ан

Актриса Екатерина Климова устроила праздник на день рождения младшей дочки Беллы. Беллочке исполнилось четыре года. Поздравить малышку в ресторане собрались ее старшая…

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина не подписывала формулу Штайнмайра" на заседании…

В Архангельске народ креативный. В местном парке Белоснежка и семь гномов обзавелись новыми лицами. Им прилепили портреты местной власти, которая кормит людей обещаниями…