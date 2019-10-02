Хабаровским оленеводам выплатят 1,5 млн рублей

Из бюджета Хабаровского края будет выделено около полутора миллиона рублей в поддержку северного оленеводства. Власти распределили субсидию между районами.
Три муниципальных района по итогам конкурса стали получателями правительственной субсидии – Охотский, Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский. Здесь оленеводство является основным видом деятельности представителей КМНС.
Помимо этого, для оленеводов есть и другие меры поддержки. Например, сельскохозяйственные товаропроизводители имеют возможность получить компенсацию до 75% затрат на приобретение племенного молодняка северных оленей, а также оборудования.
Участники кооператива могут рассчитывать на гранты, подав соответствующую заявку. Средства они смогут направить на развитие материально-технической базы.