Хабаровским оленеводам выплатят 1,5 млн рублей

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2 октября 2019, 15:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Из бюджета Хабаровского края будет выделено около полутора миллиона рублей в поддержку северного оленеводства. Власти распределили субсидию между районами.

Три муниципальных района по итогам конкурса стали получателями правительственной субсидии – Охотский, Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский. Здесь оленеводство является основным видом деятельности представителей КМНС.

Помимо этого, для оленеводов есть и другие меры поддержки. Например, сельскохозяйственные товаропроизводители имеют возможность получить компенсацию до 75% затрат на приобретение племенного молодняка северных оленей, а также оборудования.

Участники кооператива могут рассчитывать на гранты, подав соответствующую заявку. Средства они смогут направить на развитие материально-технической базы.