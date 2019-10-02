Хабаровские автомобилисты не заплатили почти 50 млн налогов

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2 октября 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске автомобилисты Центрального района массово не платят налоги. В общей сумме долг налоговикам автовладельцев составил свыше 47 миллионов рублей.

Чтобы взыскать крупную сумму, представители ГИБДД проводят регулярные рейды. С января 2019 года правоохранители проверили 440 автовладельцев. Среди них были найдены 28 уклонявшихся от уплаты транспортного налога. Сумма их долга – 320 тысяч рублей.

Таким образом, сотрудники ГИБДД смогли сократить сумму недоимки в муниципальном бюджете на две трети.