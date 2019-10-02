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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Минобороны России опровергло сообщения об испытаниях ЭРК С-500 в Сирии

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Минобороне России опровергли сообщения об испытаниях зенитных ракетных комплексов С-500 на территории Сирии. Поданным оборонного ведомства, ЗРК "Панцирь" предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях.

Генерал рассказал об испытаниях системы ПВО С-500 «Прометей» в Сирии

Генерал рассказал об испытаниях системы ПВО С-500 «Прометей» в Сирии

Как подчеркнули в Миноброны, "никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет"

Ранее "Известия" со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе сообщили об успешных испытаниях С-500, в Сирии, так как там подходящие условия - жесткие.

В Минобороне отметили, что на российском полигоне "Ашулук" условия эксплуатации для любых комплексов ПВО нисколько не легче.

ИЧ

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