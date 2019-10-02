Минобороны России опровергло сообщения об испытаниях ЭРК С-500 в Сирии

В Минобороне России опровергли сообщения об испытаниях зенитных ракетных комплексов С-500 на территории Сирии. Поданным оборонного ведомства, ЗРК "Панцирь" предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях.
Как подчеркнули в Миноброны, "никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет"
Ранее "Известия" со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе сообщили об успешных испытаниях С-500, в Сирии, так как там подходящие условия - жесткие.
В Минобороне отметили, что на российском полигоне "Ашулук" условия эксплуатации для любых комплексов ПВО нисколько не легче.