В Сети озадачены поиском леопарда на фото

В социальной сети набирает популярность пост с фотографией, на которой изображён леопард на фоне песка, земли и камней. Пользователи уже несколько дней пытаются отыскать животное на снимке, но увы удаётся это не всем.
Фотографию опубликовала пользователь Белла Джэк в Twitter.
"Мне только что прислали это фото и попросили найти леопарда. Я была уверена, что это какая-то шутка… пока не обнаружила леопарда. А вы сможете его найти?" - подписала пост девушка.
Однако пользователи пришли в ужас от картинки, утверждая, что никогда не смогут найти леопарда и это "невозможно", а кто-то наоборот скидывал скриншоты с найденным пятнистым зверьком:
"Кто-нибудь, дайте мне ответ. Я сойду с ума, если продолжу смотреть на землю на картинке"
"Я вижу его! Ух ты! ... Я ожидала, что он будет виден лишь частично, а не весь целиком. Потрясающе!"