В Сети озадачены поиском леопарда на фото

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2 октября 2019, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В социальной сети набирает популярность пост с фотографией, на которой изображён леопард на фоне песка, земли и камней. Пользователи уже несколько дней пытаются отыскать животное на снимке, но увы удаётся это не всем.

Школьная задачка стала причиной разлада в Сети

Фотографию опубликовала пользователь Белла Джэк в Twitter.

"Мне только что прислали это фото и попросили найти леопарда. Я была уверена, что это какая-то шутка… пока не обнаружила леопарда. А вы сможете его найти?" - подписала пост девушка.

Однако пользователи пришли в ужас от картинки, утверждая, что никогда не смогут найти леопарда и это "невозможно", а кто-то наоборот скидывал скриншоты с найденным пятнистым зверьком:

"Кто-нибудь, дайте мне ответ. Я сойду с ума, если продолжу смотреть на землю на картинке"

"Я вижу его! Ух ты! ... Я ожидала, что он будет виден лишь частично, а не весь целиком. Потрясающе!"















