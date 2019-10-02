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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В сети появилось видео тонущего мальчика в бассейне

, 13:56 [ «Аргументы Недели», ]

скриншот видео, распространенного следкомом
скриншот видео, распространенного следкомом

Врачи борются за жизнь подростка, который захлебнулся в бассейне в Набережных Челнах (город в республике Татарстан). Возбуждено уголовное дело. Тем временем, следком опубликовал видео из бассейна, на котором видно, что там произошло.

Эпизод начинается с женщины-инструктора, которая что-то говорит подростку. Они стоят в бассейне у кромки воды. Потом мальчик входит в воду, подбирает пенопласт, чтобы держаться на плаву и собирается с духом.

Пока несовершеннолетний готовился к тому, чтобы поплыть, инструктор развернулась и ушла. Оставшийся без присмотра мальчик начинает барахтаться. На этом моменте видео заканчивается. Но известно, что ребенок начал тонуть. Под водой он пробыл 1,5 минуты, только потом его подняли на поверхность.

Пострадавшего удалось реанимировать, после этого он был госпитализирован. Сейчас он находится в больнице. Врачи оценивают состояние мальчика, как стабильно тяжелое.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следком инкриминирует статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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