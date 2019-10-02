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2 октября 2019, 14:52 [ «Аргументы Недели», Алёна Белова ]

логотип дня пожилых людей

Международный день пожилых людей во всем мире отмечается в первый день октября. В этот день во внимании находятся люди старшего возраста: наши бабушки и дедушки, возрастные соседи по дому, коллеги по работе.

В 2019 году 1 октября будет праздноваться уже 29-й международный день пожилых людей.

Праздник был учрежден по инициативе ООН в декабре 1990 года. Сама дата дня пожилого человека выбрана неслучайно. Именно осень все поэты и писатели всегда воспевали как золотую пору, и старость тоже, как оказывается, называют золотым временем. Люди стали дольше жить, а значит и закат жизни приносит такие же радости, как и другие периоды жизни.



У праздника даже есть свой логотип: раскрытая ладонь как символ доброты и помощи.

Главные цели этого праздника:

защита прав пожилых людей;

благодарность за все сделанное ими в течение жизни.

обращение внимания на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются пожилые люди;

Кроме того, само существование этого дня выступает как импульс к устранению негативного отношения к пожилым и борьбе со стереотипами о преклонном возрасте. И можно с уверенностью отметить, что с каждым годом у данного праздника приобретается все большая положительная окраска. Именно поэтому значимость этого дня увеличивается, закрепляются традиции его празднования, подводятся итоги работы социальных служб. Основное внимание уделяется малообеспеченным людям пожилого возраста, пенсионерам-инвалидам.

Традицией этого праздника стало проведение в начале октября различных концертов, фестивалей с целью порадовать престарелых граждан.



Сегодня наше правительство продлевает нам молодость, отодвигая пенсионный возраст аж до 60-65 лет.

Пенсионная реформа заставляет пожилых людей «не выпадать» из жизни. Своеобразные кружки и оздоровительные клубы позволяют поддерживать себя в тонусе и жить активной жизнью. А статистика прогнозирует в дальнейшем увеличение продолжительности жизни людей.

На данный момент в мире по статистике проживает около 700 миллионов человек, которые старше 60 лет, а к 2050 году, по подсчетам специалистов, число таких пожилых людей вполне достигнет и двух миллиардов. Это составит более 20% мирового населения. Причем как прогнозируют специалисты, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся даже многочисленнее детей. Действительно не маловажным является и то обстоятельство, что большинство людей пожилого возраста могут и дальше вносить важный вклад в функционирование общества, при условии, что им будут гарантированы для этого соответствующие условия. Именно поэтому праздник так значим для всех людей.









день пожилого человека, pxhere.com

Впервые международный день пожилых людей начал отмечаться скандинавами, а спустя какое-то время и в США решили выделить для пенсионеров определенный день в году. В 1992-м почитать специальным днем стариков решила и Россия. Этот день российские люди стали отмечать после постановления Президиума Верховного Совета (ВС) «О проблемах пожилых людей». А вскоре празднование и вовсе приобрело международный статус.

В этот праздник проводятся конгрессы и конференции, призванные обратить внимание к проблемам людей пожилого возраста, на которых, в частности, обсуждаются вопросы защиты прав пожилого населения Земли. Генеральный секретарь ООН выступает с речью, в которой призывает обеспечивать и почитать права престарелых граждан во всем мире. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.

Как и в случае со многими другими учреждёнными ООН праздниками, ежегодно во время Международного дня пожилых людей выбирается новая тема, которая позволяет под новым взглядом посмотреть на проблемы пожилых обитателей земного шара, а также сконцентрироваться на том или ином аспекте данного вопроса. В разное время ядром внимания становились, например, такие вопросы, как повышение качества жизни пожилых людей, защита их прав, взаимодействие поколений, а также волнующие немолодых граждан проблемы.



Кстати, в России у этого праздника есть еще одно интересное название—День доброты и уважения.

1 октября в нашей стране не просто поздравляют престарелых людей, в это мероприятие молодому поколению еще раз напоминают о том, насколько важно помнить и уважать старость. Ведь они когда-то подарили нам жизнь, вырастили нас, воспитали и сделали такими, какие мы сейчас. Конечно, некоторые из пенсионеров уже не могут обойтись без чьей-либо поддержки, — они как маленькие дети, которым очень нужны наши забота и внимание. И, конечно, поэтому символом Дня пожилых людей в России является раскрытая ладонь, означающая знак доброты и помощи.

Примечательно, что в США этот день называется не иначе как National Grandparents Day, что в переводе звучит — «День бабушек и дедушек». В Китае, к примеру, — «Праздник двойной девятки», а в Японии — «День уважения к престарелым».



Международный день пожилого человека — это просто замечательный повод всем людям сказать слова благодарности своим родным, близким, коллегам по работе.

1 октября во всем мире принято звонить своим близким возрастным родственникам, делиться последними новостями, узнать как дела и признаться, как сильно вы их любите несмотря ни на что.



Алена БЕЛОВА