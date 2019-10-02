"Какие руководители, такая и сказка", в Архангельске портреты чиновников повесили на гномах в парке

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2 октября 2019, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Архангельске народ креативный. В местном парке Белоснежка и семь гномов обзавелись новыми лицами. Им прилепили портреты местной власти, которая кормит людей обещаниями и рассказывает сказки.



Реконструкцию парка за 41 миллионов обещали закончить к первому октября, но что-то пошло не так. Готовыми оказались только трёхметровая Белоснежка и семь её миниатюрных друзей. А потом статуи поменялись в лицах. Героиня сказки получила фотку губернатора Игоря Орлова, гномы перевоплотились в мэра, его зама и прочих важных чиновников. Как пишет канал «Mash», анонимный автор акции объяснил: "Какие руководители, такая и сказка".

«Слушайте, что вы за вопросы мне задаёте? Воспитание-то у вас какое?», - так отреагировал губернатор Архангельской области Игорь Орлов на вопрос радиостанции «Говорит Москва» о народной акции по преображению сказочных персонажей в реальных чиновников области.