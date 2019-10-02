Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Топ-менеджера «Аэрофлота» и адвокат задержаны по делу о мошенничестве

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Топ-менеджера «Аэрофлота» Владимир Александров и адвокат Дина Кибец задержаны по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Накануне в кабинете Александрова проводились обыски. Следователи допросили одного из руководителей авиакомпании в качестве подозреваемого.

СМИ пишут, что Владимир Александров заключал контракты на оказание юридических услуг в сторонних компаниях, несмотря на то, что у крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» в штате несколько десятков адвокатов. В СМИ также были сообщения, что топ-менеджера крупнейшей российской авиакомпании подозревают в махинациях с закупками на 250 млн рублей. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Источник «Интерфакса» сообщил о задержании ещё одной фигурантки — адвоката Дины Кибец. Она представляет интересы топ-менеджера в ряде гражданских дел.  В ближайшее время суд решит вопрос об аресте Владимира Александрова.

Защитник Александрова по этому делу Сергей Жорин считает претензии следствия «несправедливыми». Жорин утверждает, что его подзащитный «не может быть причастен к каким-либо противоправным действиям, связанным с хищением средств». По данным агентства ТАСС, до прихода в «Аэрофлот» Александров работал в Следственном комитете.

ИЧ

//картина дня

В мире

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному распаду страны. С таким предупреждением выступил Алексей Журавко, бывший депутат Рады.

Создание рынка земли на Украине и другие решения команды президента Владимира Зеленского могут привести к окончательному…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса Екатерина Климова устроила праздник на день рождения младшей дочки Беллы. Беллочке исполнилось четыре года. Поздравить малышку в ресторане собрались ее старшая…

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина не подписывала формулу Штайнмайра" на заседании…

//новости ан

В Архангельске народ креативный. В местном парке Белоснежка и семь гномов обзавелись новыми лицами. Им прилепили портреты местной власти, которая кормит людей обещаниями…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в онкоцентре имени Блохина обсуждаться на совещании в среду, 2 октября, у президента России…

В соцсетях обсуждают увольнение медиков из больницы города Чайковского в Пермском крае."Медсестер скоро не останется. Спецодежду так и не дали, зарплату не повысили…

Убийтый в Москве следователь центрального аппарата Следственного комитета России полковник Владислав Капустин занимался расследованием дела о хищении денег, которые были…