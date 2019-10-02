Топ-менеджера «Аэрофлота» и адвокат задержаны по делу о мошенничестве

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2 октября 2019, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Топ-менеджера «Аэрофлота» Владимир Александров и адвокат Дина Кибец задержаны по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Накануне в кабинете Александрова проводились обыски. Следователи допросили одного из руководителей авиакомпании в качестве подозреваемого.

СМИ пишут, что Владимир Александров заключал контракты на оказание юридических услуг в сторонних компаниях, несмотря на то, что у крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» в штате несколько десятков адвокатов. В СМИ также были сообщения, что топ-менеджера крупнейшей российской авиакомпании подозревают в махинациях с закупками на 250 млн рублей. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Источник «Интерфакса» сообщил о задержании ещё одной фигурантки — адвоката Дины Кибец. Она представляет интересы топ-менеджера в ряде гражданских дел. В ближайшее время суд решит вопрос об аресте Владимира Александрова.

Защитник Александрова по этому делу Сергей Жорин считает претензии следствия «несправедливыми». Жорин утверждает, что его подзащитный «не может быть причастен к каким-либо противоправным действиям, связанным с хищением средств». По данным агентства ТАСС, до прихода в «Аэрофлот» Александров работал в Следственном комитете.